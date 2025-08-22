Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили пять дронов на тремя российскими областями
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 22.08.2025 (обновлено: 12:54 22.08.2025)
Силы ПВО уничтожили пять дронов на тремя российскими областями
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и по одному - над Рязанской и Липецкой, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и по одному - над Рязанской и Липецкой, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго августа с 8.30 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Рязанской и Липецкой областей", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и по одному - над Рязанской и Липецкой, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать второго августа с 8.30 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Рязанской и Липецкой областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
