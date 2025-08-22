https://ria.ru/20250822/dron-2036958281.html

Силы ПВО уничтожили пять дронов на тремя российскими областями - РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и по одному - над Рязанской и Липецкой, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго августа с 8.30 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Рязанской и Липецкой областей", - говорится в сообщении.

