Силы ПВО уничтожили пять дронов на тремя российскими областями
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и по одному - над Рязанской и Липецкой, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:48:00+03:00
безопасность
липецкая область
россия
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и по одному - над Рязанской и Липецкой, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго августа с 8.30 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Рязанской и Липецкой областей", - говорится в сообщении.
