Силы ПВО сбили 25 бомб и 1500 дронов за неделю

Силы ПВО сбили 25 бомб и 1500 дронов за неделю

Средства ПВО за неделю в зоне СВО сбили 25 управляемых авиационных бомб и 1500 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Средства ПВО за неделю в зоне СВО сбили 25 управляемых авиационных бомб и 1500 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в пятницу. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 25 управляемых авиационных бомб, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

