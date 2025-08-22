https://ria.ru/20250822/dron-2036954750.html
Силы ПВО сбили 25 бомб и 1500 дронов за неделю
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Средства ПВО за неделю в зоне СВО сбили 25 управляемых авиационных бомб и 1500 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в пятницу. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 25 управляемых авиационных бомб, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
