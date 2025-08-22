Рейтинг@Mail.ru
09:07 22.08.2025 (обновлено: 10:33 22.08.2025)
В Красноярске подросток устроил погоню с ДПС
красноярск
ленинский район
происшествия
КРАСНОЯРСК, 22 авг – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток устроил погоню с экипажем ДПС на дорогах Красноярска, полицейским пришлось выстрелить по колесам семь раз, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, ночью в Ленинском районе Красноярска инспекторы ДПС заметили автомобиль "Лада Приора", который двигался на высокой скорости. Водитель, проигнорировав требование остановиться, свернул во двор и попытался оторваться от полицейских, нарушая правила дорожного движения и подвергая опасности жизни окружающих. "Полицейский произвёл предупредительный выстрел в воздух и семь прицельных - по колёсам отечественной легковушки. В районе автовокзала "Восточный" транспортное средство остановилось, но затем покатилось вперед и окончательно прекратило движение, только упершись в забор", - говорится в сообщении. Позже выяснилось, что 15-летний водитель, испугавшись ответственности, перепрыгнул на заднее сиденье, забыв при этом поставить машину на ручной тормоз. В салоне находились двое его друзей, которым также по 15 лет. Госавтоинспекторы установили, что подросток не имел водительского удостоверения, и теперь выясняют, где молодые люди взяли автомобиль. На место вызвали родителей несовершеннолетних и составили на них административные протоколы. На водителя, который при этом состоит на профилактическом учете, составлен рапорт о наличии признаков преступления по статье "угон". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
красноярск
ленинский район
красноярск, ленинский район, происшествия
Красноярск, Ленинский район, Происшествия
КРАСНОЯРСК, 22 авг – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток устроил погоню с экипажем ДПС на дорогах Красноярска, полицейским пришлось выстрелить по колесам семь раз, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, ночью в Ленинском районе Красноярска инспекторы ДПС заметили автомобиль "Лада Приора", который двигался на высокой скорости. Водитель, проигнорировав требование остановиться, свернул во двор и попытался оторваться от полицейских, нарушая правила дорожного движения и подвергая опасности жизни окружающих.
"Полицейский произвёл предупредительный выстрел в воздух и семь прицельных - по колёсам отечественной легковушки. В районе автовокзала "Восточный" транспортное средство остановилось, но затем покатилось вперед и окончательно прекратило движение, только упершись в забор", - говорится в сообщении.
Позже выяснилось, что 15-летний водитель, испугавшись ответственности, перепрыгнул на заднее сиденье, забыв при этом поставить машину на ручной тормоз. В салоне находились двое его друзей, которым также по 15 лет. Госавтоинспекторы установили, что подросток не имел водительского удостоверения, и теперь выясняют, где молодые люди взяли автомобиль.
На место вызвали родителей несовершеннолетних и составили на них административные протоколы. На водителя, который при этом состоит на профилактическом учете, составлен рапорт о наличии признаков преступления по статье "угон". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
