В Донецке спасатели семь часов вытаскивали пострадавшую после атаки ВСУ

Девушку, пострадавшую в результате атаки ВСУ по девятиэтажке в Донецке, из-под завалов доставали семь часов, благодаря профессионализму спасателей ей удалось... РИА Новости, 22.08.2025

ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Девушку, пострадавшую в результате атаки ВСУ по девятиэтажке в Донецке, из-под завалов доставали семь часов, благодаря профессионализму спасателей ей удалось избежать переломов, рассказал РИА Новости начальник главного управления МЧС по ДНР Алексей Кострубицкий. Вечером 15 августа в результате атаки ВСУ по жилому дому Киевского района Донецка погибла женщина 1952 года рождения. Тяжелые ранения получила девушка 2007 года рождения, ранения средней степени — женщина 1975 года рождения, также пострадал мужчина 1987 года рождения. "В результате попадания двух взрывоопасных предметов в девятиэтажный жилой дом в одном из подъездов обрушились межэтажные плиты с четвертого по первый этажи. На протяжении семи часов сотрудники МЧС России по ДНР проводили аварийно-спасательные работы, чтобы извлечь пострадавшую девушку из-под завалов", - сказал Кострубицкий. По его словам, используя гидравлические домкраты как подпорки, удалось стабилизировать завал, чтобы обрушение не пошло дальше, также применялись шанцевый, электрический инструмент и гидравлический размыкатель. "Большую часть времени сотрудники МЧС разбирали завалы вручную, сантиметр за сантиметром освобождая зажатые ноги пострадавшей от плит и железобетонных конструкций", - отметил собеседник. Он добавил, что для девушки, Марины, это был "второй день рождения". "Неоценимую роль сыграл профессионализм тех, кто участвовал в спасении. Вовремя на ноги были наложены турникеты, непрерывно велся учет времени подтягивания и ослабления жгутов. В разборе данного завала были задействованы шесть спасателей. Они провели в буквальном смысле ювелирную работу! В результате у пострадавшей даже нет переломов", - сказал Кострубицкий. "Я горжусь, что наша сильная команда МЧС каждый раз на деле доказывает верность профессии и долгу, а также полную самоотдачу", - заключил начальник главка. В ведомстве добавили, что на сегодня состояние 18-летней пострадавшей стабильное.

