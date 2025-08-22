Рейтинг@Mail.ru
В Донецке открыли мурал в честь Героя России Евгения Яна - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/donetsk-2036918990.html
В Донецке открыли мурал в честь Героя России Евгения Яна
В Донецке открыли мурал в честь Героя России Евгения Яна - РИА Новости, 22.08.2025
В Донецке открыли мурал в честь Героя России Евгения Яна
Мурал открыли в Донецке ко Дню Государственного флага РФ в честь Героя России, участника СВО Евгения Яна, рассказал РИА Новости его сослуживец, военнослужащий... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T10:25:00+03:00
2025-08-22T10:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецк
марьинка (днр)
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036918445_0:0:868:489_1920x0_80_0_0_1ed6597543ed7ee3fd60ac3a18093220.jpg
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Мурал открыли в Донецке ко Дню Государственного флага РФ в честь Героя России, участника СВО Евгения Яна, рассказал РИА Новости его сослуживец, военнослужащий 163-го танкового полка 150-й дивизии "Южной" группировки российских войск с позывным "Лис". День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". В этом году День Государственного флага России отмечается в пятницу. "Сегодня открываем мурал в честь Героя Российской Федерации Жени Яна и Дня российского флага. Мурал мы давно хотели открыть, это наш боевой товарищ. Героическим подвигом отличился при штурме мясокомбината, молокозавода в Марьинке. Повел свой личный состав в штурм здания, в ходе чего начался стрелковый бой с противником. Получил первое ранение. Военнослужащие пытались его эвакуировать. Он остановил эвакуацию, тем самым спас человеку жизнь и получил второе, смертельное ранение", - сказал "Лис". Новый мурал расположился по проспекту Ильича. На фасаде пятиэтажного дома изображен государственный символ Российской Федерации - флаг России. На фоне российского триколора изображены воины Отечества разных поколений. В центре мурала изображен Герой России (посмертно) - Евгений Александрович Ян. Евгений Ян родился 21 апреля 1994 года в Комсомольске-на-Амуре. В 2013-2014 годах проходил срочную военную службу, тогда же подал рапорт о зачислении в кандидаты на поступление в военный вуз. С августа 2022 года принимал участие в спецоперации на Украине, при выполнении задач которой 21 января 2023 года погиб. Президент РФ Владимир Путин своим указом от 22 августа 2024 года присвоил Яну звание Героя России посмертно.
https://ria.ru/20250820/flag-1958974985.html
https://ria.ru/20250816/mural-2035803549.html
россия
донецк
марьинка (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036918445_0:0:867:650_1920x0_80_0_0_f62b73ea4171ec8552f683f53ae6ec58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецк, марьинка (днр), владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Марьинка (ДНР), Владимир Путин, Общество
В Донецке открыли мурал в честь Героя России Евгения Яна

В Донецке ко Дню флага РФ открыли мурал в честь Героя России Евгения Яна

© Фото : ГБОУ "Школа № 83 им. Г.И.Баланова г.Донецка"/ВКонтактеМурал в честь Героя России, участника СВО Евгения Яна в Донецке
Мурал в честь Героя России, участника СВО Евгения Яна в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : ГБОУ "Школа № 83 им. Г.И.Баланова г.Донецка"/ВКонтакте
Мурал в честь Героя России, участника СВО Евгения Яна в Донецке
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Мурал открыли в Донецке ко Дню Государственного флага РФ в честь Героя России, участника СВО Евгения Яна, рассказал РИА Новости его сослуживец, военнослужащий 163-го танкового полка 150-й дивизии "Южной" группировки российских войск с позывным "Лис".
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". В этом году День Государственного флага России отмечается в пятницу.
День флага России - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
День государственного флага России 2025: история и традиции праздника
20 августа, 17:31
"Сегодня открываем мурал в честь Героя Российской Федерации Жени Яна и Дня российского флага. Мурал мы давно хотели открыть, это наш боевой товарищ. Героическим подвигом отличился при штурме мясокомбината, молокозавода в Марьинке. Повел свой личный состав в штурм здания, в ходе чего начался стрелковый бой с противником. Получил первое ранение. Военнослужащие пытались его эвакуировать. Он остановил эвакуацию, тем самым спас человеку жизнь и получил второе, смертельное ранение", - сказал "Лис".
Новый мурал расположился по проспекту Ильича. На фасаде пятиэтажного дома изображен государственный символ Российской Федерации - флаг России. На фоне российского триколора изображены воины Отечества разных поколений. В центре мурала изображен Герой России (посмертно) - Евгений Александрович Ян.
Евгений Ян родился 21 апреля 1994 года в Комсомольске-на-Амуре. В 2013-2014 годах проходил срочную военную службу, тогда же подал рапорт о зачислении в кандидаты на поступление в военный вуз.
С августа 2022 года принимал участие в спецоперации на Украине, при выполнении задач которой 21 января 2023 года погиб.
Президент РФ Владимир Путин своим указом от 22 августа 2024 года присвоил Яну звание Героя России посмертно.
Мурал в центре Донецка в память о погибших в Курской области волонтерах Народного фронта - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Донецке открыли мурал в память о волонтерах, погибших в Курской области
16 августа, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкМарьинка (ДНР)Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала