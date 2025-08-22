В Донецке открыли мурал в честь Героя России Евгения Яна
В Донецке ко Дню флага РФ открыли мурал в честь Героя России Евгения Яна
© Фото : ГБОУ "Школа № 83 им. Г.И.Баланова г.Донецка"/ВКонтактеМурал в честь Героя России, участника СВО Евгения Яна в Донецке
Мурал в честь Героя России, участника СВО Евгения Яна в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Мурал открыли в Донецке ко Дню Государственного флага РФ в честь Героя России, участника СВО Евгения Яна, рассказал РИА Новости его сослуживец, военнослужащий 163-го танкового полка 150-й дивизии "Южной" группировки российских войск с позывным "Лис".
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". В этом году День Государственного флага России отмечается в пятницу.
"Сегодня открываем мурал в честь Героя Российской Федерации Жени Яна и Дня российского флага. Мурал мы давно хотели открыть, это наш боевой товарищ. Героическим подвигом отличился при штурме мясокомбината, молокозавода в Марьинке. Повел свой личный состав в штурм здания, в ходе чего начался стрелковый бой с противником. Получил первое ранение. Военнослужащие пытались его эвакуировать. Он остановил эвакуацию, тем самым спас человеку жизнь и получил второе, смертельное ранение", - сказал "Лис".
Новый мурал расположился по проспекту Ильича. На фасаде пятиэтажного дома изображен государственный символ Российской Федерации - флаг России. На фоне российского триколора изображены воины Отечества разных поколений. В центре мурала изображен Герой России (посмертно) - Евгений Александрович Ян.
Евгений Ян родился 21 апреля 1994 года в Комсомольске-на-Амуре. В 2013-2014 годах проходил срочную военную службу, тогда же подал рапорт о зачислении в кандидаты на поступление в военный вуз.
С августа 2022 года принимал участие в спецоперации на Украине, при выполнении задач которой 21 января 2023 года погиб.
Президент РФ Владимир Путин своим указом от 22 августа 2024 года присвоил Яну звание Героя России посмертно.