Офис Нетаньяху назвал доклад ООН о секторе Газа ложью
Офис Нетаньяху назвал доклад ООН о секторе Газа ложью - РИА Новости, 22.08.2025
Офис Нетаньяху назвал доклад ООН о секторе Газа ложью
Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху назвала доклад ООН о голоде в секторе Газа "откровенной ложью", заявив, что Израиль не морит голодом палестинцев
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг - РИА Новости. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху назвала доклад ООН о голоде в секторе Газа "откровенной ложью", заявив, что Израиль не морит голодом палестинцев в Газе, а предотвращает голод.Ранее в пятницу продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском анклаве. Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC или ККС) различает пять стадий отсутствия продовольствия, где уровни с третьего по пятый соответствуют его острой нехватке. Последняя, пятая стадия означает катастрофический голод. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по IPC."Доклад IPC - не анализ, а откровенная ложь. Израиль не морит голодом - Израиль предотвращает голод... Единственные, кого в Газе действительно морят голодом, - израильские заложники. То, что делает IPC, - это современный кровавый навет", - говорится в сообщении.В офисе премьера напомнили, что с начала войны в Газу доставлено два миллиона тонн гуманитарной помощи, то есть, более тонны на каждого жителя."Израиль продолжит обеспечивать помощь мирным жителям Газы и одновременно ликвидировать террористическую машину (палестинского движения - ред.) ХАМАС", - добавили в канцелярии.
