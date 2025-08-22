https://ria.ru/20250822/dodik-2037028224.html
Додик рассказал, при каком условии готов уйти с поста президента
БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик предложил оппозиции в Народной Скупщине (парламенте) РС уйти с президентского поста, если будет принят закон о том, что выборы президента Республики Сербской организует избирком РС, а не Центральная избирательная комиссия в Сараево. Народная Скупщина РС БиГ в пятницу большинством голосов приняла отставку главы правительства Радована Вишковича. Следующим пунктом повестки стало обсуждение ситуации и назначение даты референдума по принятию приговора суда БиГ и отзыве мандата ЦИК БиГ в отношении президента Милорада Додика. Он призвал депутатов объединиться для защиты прав и полномочий Республики Сербской согласно Дейтонскому мирному соглашению 1995 года и конституции и принять закон о полномочиях республиканского избиркома по проведению выборов президента. "По Дейтону и конституции ЦИК БиГ проводит выборы только членов президиума БиГ и палаты представителей Парламентской ассамблеи БиГ… Сейчас они (политики в Сараево – ред.) пытаются это изменить. Но выборы для РС должен проводить республиканский избирком. Будьте настоящими патриотами и согласитесь на то, чтобы мы единогласно приняли закон, по которому республиканский избирком проводил выборы президента РС, и я в тот же момент уйду с поста и не буду выдвигать свою кандидатуру. Но нет, вы хотите, чтобы они вам проводили выборы и считали там бюллетени в Сараево, разве это не унижение", - обратился Додик к оппозиции. Заседание парламента началось в пятницу с более чем часовой задержкой из-за проверки ложного сообщения о взрывном устройстве в заксобрании. В связи с этим президент РС БиГ сообщил, что член оппозиционной партии "Список за правосудие и порядок" Мирко Миятович задержан полицией за ложное сообщение о бомбе в Народной Скупщине, у него был при обыске обнаружен телефон, с которого отправлено ложное сообщение. Лидер "Списка за правосудие и порядок" Небойша Вуканович в ответ на это назвал Додика "бывшим президентом" и упрекнул нынешние власти Республики Сербской в том, что личные разногласия с бошняцкими (славянско-мусульманскими - ред.) политиками в Сараево они превращают в кризис для всей Республики Сербской "в котором всех нас утопят". После этого парламентские дебаты продолжились. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.
БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик предложил оппозиции в Народной Скупщине (парламенте) РС уйти с президентского поста, если будет принят закон о том, что выборы президента Республики Сербской организует избирком РС, а не Центральная избирательная комиссия в Сараево.
Народная Скупщина РС БиГ в пятницу большинством голосов приняла отставку главы правительства Радована Вишковича. Следующим пунктом повестки стало обсуждение ситуации и назначение даты референдума по принятию приговора суда БиГ и отзыве мандата ЦИК БиГ в отношении президента Милорада Додика
. Он призвал депутатов объединиться для защиты прав и полномочий Республики Сербской
согласно Дейтонскому мирному соглашению 1995 года и конституции и принять закон о полномочиях республиканского избиркома по проведению выборов президента.
"По Дейтону и конституции ЦИК БиГ проводит выборы только членов президиума БиГ и палаты представителей Парламентской ассамблеи БиГ… Сейчас они (политики в Сараево
– ред.) пытаются это изменить. Но выборы для РС должен проводить республиканский избирком. Будьте настоящими патриотами и согласитесь на то, чтобы мы единогласно приняли закон, по которому республиканский избирком проводил выборы президента РС, и я в тот же момент уйду с поста и не буду выдвигать свою кандидатуру. Но нет, вы хотите, чтобы они вам проводили выборы и считали там бюллетени в Сараево, разве это не унижение", - обратился Додик к оппозиции.
Заседание парламента началось в пятницу с более чем часовой задержкой из-за проверки ложного сообщения о взрывном устройстве в заксобрании. В связи с этим президент РС БиГ сообщил, что член оппозиционной партии "Список за правосудие и порядок" Мирко Миятович задержан полицией за ложное сообщение о бомбе в Народной Скупщине, у него был при обыске обнаружен телефон, с которого отправлено ложное сообщение.
Лидер "Списка за правосудие и порядок" Небойша Вуканович в ответ на это назвал Додика "бывшим президентом" и упрекнул нынешние власти Республики Сербской в том, что личные разногласия с бошняцкими (славянско-мусульманскими - ред.) политиками в Сараево они превращают в кризис для всей Республики Сербской "в котором всех нас утопят". После этого парламентские дебаты продолжились.
Суд Боснии и Герцеговины
в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН
"высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека
в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.