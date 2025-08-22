https://ria.ru/20250822/doch-2036891541.html

Оставившая дочь в туалете аэропорта Турции мать не лишена прав

турция

россия

московская область (подмосковье)

мария яковлева

александр бастрыкин

общество

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Оставившая в туалете аэропорта Турции новорожденную дочь Екатерина Бурнашкина записана в свидетельстве о рождении девочки как мать и не лишена родительских прав, заявила РИА Новости ее представитель. "Мой доверитель записана в свидетельстве о рождении (девочки) как мать, она не лишена прав, ничем не ограничена, опека и семья (приемных родителей) не дают ей видеться с ребёнком даже на полчасика, мы писали разные обращения, мы категорически против иска", - заявила юрист. В среду в Павлово-Посадском суде Московской области в закрытом режиме состоялось предварительное заседание по иску о лишении родительских прав Бурнашкиной. Ее представитель сказала РИА Новости, что за день до родов Екатерина Бурнашкина пожаловалась врачу на боли в животе, ей диагностировали гастродуоденит, доктор поставил капельницу с витаминами. Данный факт, по ее словам, указан в документах турецкого суда, которые были запрошены. Следующее заседание состоится 4 сентября, к рассмотрению иска в качестве третьего лица будет привлечен МИД РФ. В свою очередь представитель семьи приемных родителей Мария Яковлева заявила РИА Новости, что ребёнок живёт в любви и окружён заботой, у пары есть опыт воспитания приемных детей. Следственным отделом по городу Электросталь было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорождённой (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Приемная мать ребёнка обращалась в электронную приёмную главы СКР Александра Бастрыкина, он взял ход уголовного дела на контроль. В октябре 2024 года Екатерина Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта Турции и оставила ее в унитазе, где через 10 минут ее нашла уборщица. Бурнашкина собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.

