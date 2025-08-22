Оставившая дочь в туалете аэропорта Турции мать не лишена прав
Оставленная в туалете аэропорта Турции Бурнашкина не лишена родительских прав
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Оставившая в туалете аэропорта Турции новорожденную дочь Екатерина Бурнашкина записана в свидетельстве о рождении девочки как мать и не лишена родительских прав, заявила РИА Новости ее представитель.
"Мой доверитель записана в свидетельстве о рождении (девочки) как мать, она не лишена прав, ничем не ограничена, опека и семья (приемных родителей) не дают ей видеться с ребёнком даже на полчасика, мы писали разные обращения, мы категорически против иска", - заявила юрист.
В среду в Павлово-Посадском суде Московской области в закрытом режиме состоялось предварительное заседание по иску о лишении родительских прав Бурнашкиной.
Ее представитель сказала РИА Новости, что за день до родов Екатерина Бурнашкина пожаловалась врачу на боли в животе, ей диагностировали гастродуоденит, доктор поставил капельницу с витаминами. Данный факт, по ее словам, указан в документах турецкого суда, которые были запрошены.
Следующее заседание состоится 4 сентября, к рассмотрению иска в качестве третьего лица будет привлечен МИД РФ.
В свою очередь представитель семьи приемных родителей Мария Яковлева заявила РИА Новости, что ребёнок живёт в любви и окружён заботой, у пары есть опыт воспитания приемных детей.
Следственным отделом по городу Электросталь было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорождённой (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Приемная мать ребёнка обращалась в электронную приёмную главы СКР Александра Бастрыкина, он взял ход уголовного дела на контроль.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.