https://ria.ru/20250822/dnr-2036950646.html

Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025

Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР

Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T12:12:00+03:00

2025-08-22T12:12:00+03:00

2025-08-22T13:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbdbb9d8c83406352b2eea277ab1b035.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты <...> Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики"— говорится в сводке.За неделю бойцы "Центра" уничтожили:Также Южная группировка войск освободила Катериновку. Потери противника в зоне ее ответственности:

https://ria.ru/20250820/spetsoperatsiya-2036283495.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины