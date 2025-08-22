Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 22.08.2025 (обновлено: 13:08 22.08.2025)
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.08.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты &lt;...&gt; Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики"— говорится в сводке.За неделю бойцы "Центра" уничтожили:Также Южная группировка войск освободила Катериновку. Потери противника в зоне ее ответственности:
донецкая народная республика
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР

ВС РФ освободили Владимировку, Катериновку и Русин Яр в ДНР

Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты <...> Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики"— говорится в сводке.
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
За неделю бойцы "Центра" уничтожили:
  • до 2840 военнослужащих ВСУ;
  • два танка;
  • 30 боевых бронированных машин;
  • 64 автомобиля;
  • 19 орудий полевой артиллерии.
Также Южная группировка войск освободила Катериновку. Потери противника в зоне ее ответственности:
  • 1610 человек;
  • 19 автомобилей;
  • семь боевых бронированных машин;
  • 18 орудий полевой артиллерии;
  • семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы;
  • 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Владимировка, Катериновка и Русин Яр расположены неподалеку от Константиновки — города на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Как подчеркивал глава региона Денис Пушилин, населенный пункт стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.

