Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
ВС РФ освободили Владимировку, Катериновку и Русин Яр в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты <...> Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики"— говорится в сводке.
За неделю бойцы "Центра" уничтожили:
- до 2840 военнослужащих ВСУ;
- два танка;
- 30 боевых бронированных машин;
- 64 автомобиля;
- 19 орудий полевой артиллерии.
Также Южная группировка войск освободила Катериновку. Потери противника в зоне ее ответственности:
- 1610 человек;
- 19 автомобилей;
- семь боевых бронированных машин;
- 18 орудий полевой артиллерии;
- семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы;
- 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Владимировка, Катериновка и Русин Яр расположены неподалеку от Константиновки — города на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Как подчеркивал глава региона Денис Пушилин, населенный пункт стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.
22 июня 2022, 17:18