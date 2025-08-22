В ДНР инспекторы ВАИ организовали акцию "Российский триколор"

https://ria.ru/20250822/dnr-2036887534.html
2025-08-22T05:02:00+03:00
россия
донецкая народная республика
день государственного флага россии
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Военнослужащие военной автомобильной инспекции группировки войск "Центр" организовали патриотическую акцию "Российский триколор" в День государственного флага России, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "В ходе плановой проверки документов у автомобилистов на одной из оживленных магистралей ДНР инспекторы ВАИ поздравили водителей с праздником, который они встретили за рулем служебных или личных автомобилей", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что кроме теплых поздравительных слов, инспекторы вручили каждому водителю ленточку с российским триколором. Проведение акции подчеркнуло неразрывную связь между армией и народом.
