В ДНР инспекторы ВАИ организовали акцию "Российский триколор" 22.08.2025
05:02 22.08.2025
В ДНР инспекторы ВАИ организовали акцию "Российский триколор"
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Военнослужащие военной автомобильной инспекции группировки войск "Центр" организовали патриотическую акцию "Российский триколор" в День государственного флага России, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "В ходе плановой проверки документов у автомобилистов на одной из оживленных магистралей ДНР инспекторы ВАИ поздравили водителей с праздником, который они встретили за рулем служебных или личных автомобилей", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что кроме теплых поздравительных слов, инспекторы вручили каждому водителю ленточку с российским триколором. Проведение акции подчеркнуло неразрывную связь между армией и народом.
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Военнослужащие военной автомобильной инспекции группировки войск "Центр" организовали патриотическую акцию "Российский триколор" в День государственного флага России, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе плановой проверки документов у автомобилистов на одной из оживленных магистралей ДНР инспекторы ВАИ поздравили водителей с праздником, который они встретили за рулем служебных или личных автомобилей", - рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что кроме теплых поздравительных слов, инспекторы вручили каждому водителю ленточку с российским триколором. Проведение акции подчеркнуло неразрывную связь между армией и народом.
