https://ria.ru/20250822/dnepr-2036950224.html
Бойцы "Днепра" уничтожили более 555 боевиков ВСУ за неделю
Бойцы "Днепра" уничтожили более 555 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 22.08.2025
Бойцы "Днепра" уничтожили более 555 боевиков ВСУ за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 555 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:10:00+03:00
2025-08-22T12:10:00+03:00
2025-08-22T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ab7a6538cd1802e1240f79152c460227.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 555 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155 мм гаубицы М777, 46 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 555 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 74 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155 мм гаубицы М777. Уничтожены 46 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e1f2310d0d3db245cc51f87a598970dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Днепра" уничтожили более 555 боевиков ВСУ за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли более 555 военных в зоне действий "Днепра" за неделю