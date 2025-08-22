https://ria.ru/20250822/dnepr-2036950224.html

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 555 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV... РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 555 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155 мм гаубицы М777, 46 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 555 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 74 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155 мм гаубицы М777. Уничтожены 46 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

