Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" уничтожили более 555 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 22.08.2025 (обновлено: 12:12 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/dnepr-2036950224.html
Бойцы "Днепра" уничтожили более 555 боевиков ВСУ за неделю
Бойцы "Днепра" уничтожили более 555 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 22.08.2025
Бойцы "Днепра" уничтожили более 555 боевиков ВСУ за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 555 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:10:00+03:00
2025-08-22T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ab7a6538cd1802e1240f79152c460227.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 555 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155 мм гаубицы М777, 46 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 555 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 74 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155 мм гаубицы М777. Уничтожены 46 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e1f2310d0d3db245cc51f87a598970dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Днепра" уничтожили более 555 боевиков ВСУ за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли более 555 военных в зоне действий "Днепра" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 555 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155 мм гаубицы М777, 46 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 555 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 74 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155 мм гаубицы М777. Уничтожены 46 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала