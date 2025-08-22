https://ria.ru/20250822/delo-2036986831.html

СК завел дело на боевика ВСУ, обвиняемого в преступлениях в Курской области

СК завел дело на боевика ВСУ, обвиняемого в преступлениях в Курской области - РИА Новости, 22.08.2025

СК завел дело на боевика ВСУ, обвиняемого в преступлениях в Курской области

Уголовное дело возбуждено в отношении сержанта ВСУ Сергея Пронина по факту совершения террористических актов в Курской области, сообщает СК России. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T14:39:00+03:00

2025-08-22T14:39:00+03:00

2025-08-22T14:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

алексеевка

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении сержанта ВСУ Сергея Пронина по факту совершения террористических актов в Курской области, сообщает СК России. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении младшего сержанта 103-й бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Сергея Пронина. Он подозревается в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Установлено, что в мае Пронин совместно с боевиками ВСУ незаконно пересек границу РФ. Отмечается, что, находясь вблизи села Алексеевка Глушковского района Курской области, Пронин с целью дестабилизации деятельности органов власти стрелял по объектам гражданской инфраструктуры, препятствуя эвакуации мирного населения. В результате преступления нанесен существенный вред общественной безопасности села Алексеевка, а также причинен значительный имущественный ущерб местным жителям. Уточняется, что Пронин задержан военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации и передан следствию. "Военными следователями проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от преступных действий Пронина, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры с целью оценки причиненного ущерба. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенного Прониным преступления и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036630823.html

россия

курская область

алексеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, алексеевка, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины