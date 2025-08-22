https://ria.ru/20250822/delo-2036986831.html
СК завел дело на боевика ВСУ, обвиняемого в преступлениях в Курской области
Уголовное дело возбуждено в отношении сержанта ВСУ Сергея Пронина по факту совершения террористических актов в Курской области, сообщает СК России. РИА Новости, 22.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
курская область
алексеевка
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении сержанта ВСУ Сергея Пронина по факту совершения террористических актов в Курской области, сообщает СК России. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении младшего сержанта 103-й бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Сергея Пронина. Он подозревается в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Установлено, что в мае Пронин совместно с боевиками ВСУ незаконно пересек границу РФ. Отмечается, что, находясь вблизи села Алексеевка Глушковского района Курской области, Пронин с целью дестабилизации деятельности органов власти стрелял по объектам гражданской инфраструктуры, препятствуя эвакуации мирного населения. В результате преступления нанесен существенный вред общественной безопасности села Алексеевка, а также причинен значительный имущественный ущерб местным жителям. Уточняется, что Пронин задержан военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации и передан следствию. "Военными следователями проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от преступных действий Пронина, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры с целью оценки причиненного ущерба. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенного Прониным преступления и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - добавили в ведомстве.
