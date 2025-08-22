Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело на боевика ВСУ, обвиняемого в преступлениях в Курской области - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/delo-2036986831.html
СК завел дело на боевика ВСУ, обвиняемого в преступлениях в Курской области
СК завел дело на боевика ВСУ, обвиняемого в преступлениях в Курской области - РИА Новости, 22.08.2025
СК завел дело на боевика ВСУ, обвиняемого в преступлениях в Курской области
Уголовное дело возбуждено в отношении сержанта ВСУ Сергея Пронина по факту совершения террористических актов в Курской области, сообщает СК России. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:39:00+03:00
2025-08-22T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
алексеевка
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении сержанта ВСУ Сергея Пронина по факту совершения террористических актов в Курской области, сообщает СК России. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении младшего сержанта 103-й бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Сергея Пронина. Он подозревается в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Установлено, что в мае Пронин совместно с боевиками ВСУ незаконно пересек границу РФ. Отмечается, что, находясь вблизи села Алексеевка Глушковского района Курской области, Пронин с целью дестабилизации деятельности органов власти стрелял по объектам гражданской инфраструктуры, препятствуя эвакуации мирного населения. В результате преступления нанесен существенный вред общественной безопасности села Алексеевка, а также причинен значительный имущественный ущерб местным жителям. Уточняется, что Пронин задержан военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации и передан следствию. "Военными следователями проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от преступных действий Пронина, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры с целью оценки причиненного ущерба. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенного Прониным преступления и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036630823.html
россия
курская область
алексеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, алексеевка, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Алексеевка, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК завел дело на боевика ВСУ, обвиняемого в преступлениях в Курской области

СК завел дело на сержанта ВСУ Пронина о теракте в Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении сержанта ВСУ Сергея Пронина по факту совершения террористических актов в Курской области, сообщает СК России.
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении младшего сержанта 103-й бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Сергея Пронина. Он подозревается в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Установлено, что в мае Пронин совместно с боевиками ВСУ незаконно пересек границу РФ. Отмечается, что, находясь вблизи села Алексеевка Глушковского района Курской области, Пронин с целью дестабилизации деятельности органов власти стрелял по объектам гражданской инфраструктуры, препятствуя эвакуации мирного населения. В результате преступления нанесен существенный вред общественной безопасности села Алексеевка, а также причинен значительный имущественный ущерб местным жителям.
Уточняется, что Пронин задержан военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации и передан следствию.
"Военными следователями проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от преступных действий Пронина, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры с целью оценки причиненного ущерба. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенного Прониным преступления и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - добавили в ведомстве.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
На Западе обратились к Зеленскому после утечки данных о потерях в ВСУ
21 августа, 05:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАлексеевкаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала