СК завершил расследование дела писателя Быкова*
2025-08-22T12:35:00+03:00
2025-08-22T12:35:00+03:00
2025-08-22T12:57:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
украина
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Завершено расследование дела писателя Дмитрия Быкова*, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщает СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Быкова*. Он заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится сообщении в Telegram-канале ведомства.Установлено, что Быков* публично разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов. По данным СК, в ролике содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины.Кроме того, Быков* в нарушение порядка деятельности иностранного агента не представил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.В ведомстве подчеркнули, что противоправная деятельность фигуранта была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных служб."Следствием получены доказательства, изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемых преступных деяний. Он объявлен в международный розыск. По ходатайству следствия в отношении Быкова* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями столичного СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - добавили в СК.В августе 2025 года суд заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Его адвокат обжаловал постановление о мере пресечения.Писатель объявлен в международный розыск.Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
