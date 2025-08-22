https://ria.ru/20250822/delo-2036940904.html
СК завел дело после обстрела ВСУ в Енакиево, где погибли два человека
СК завел дело после обстрела ВСУ в Енакиево, где погибли два человека - РИА Новости, 22.08.2025
СК завел дело после обстрела ВСУ в Енакиево, где погибли два человека
Уголовное дело возбуждено возбуждено после обстрела украинскими военными Енакиево в ДНР из РСЗО HIMARS, в результате которого два человека погибли, 21 ранен,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T11:40:00+03:00
2025-08-22T11:40:00+03:00
2025-08-22T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
енакиево
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
россия
светлана петренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036942229_0:1:1268:714_1920x0_80_0_0_3fb2cea0e9aa38a6cc3d7ee82c5bc7af.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено возбуждено после обстрела украинскими военными Енакиево в ДНР из РСЗО HIMARS, в результате которого два человека погибли, 21 ранен, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Отмечается, что 21 августа вооруженные формирования Украины прицельно обстреляли с помощью ракетных комплексов "М142 HIMARS" город Енакиево в ДНР. В результате, по предварительным данным, погибли два человека, 21 мирный житель, в том числе несовершеннолетний, ранены. Кроме того, из-за попаданий и взрывов высокоточных ракет повреждены многочисленные гражданские объекты."По данному факту ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство, покушение на убийство, умышленное уничтожение чужого имущества", - сказала она.В настоящее время следователи осматривают место происшествия, изымаются фрагменты оружия, допрашиваются свидетели и пострадавшие.Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036630823.html
енакиево
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036942229_158:0:1110:714_1920x0_80_0_0_331b57b1a3530beee1353e0adbd7c1f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), енакиево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия, светлана петренко
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Енакиево, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Светлана Петренко
СК завел дело после обстрела ВСУ в Енакиево, где погибли два человека
СК РФ завёл дело после атаки ВСУ на Енакиево в ДНР