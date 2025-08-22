Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после обстрела ВСУ в Енакиево, где погибли два человека
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 22.08.2025 (обновлено: 12:26 22.08.2025)
СК завел дело после обстрела ВСУ в Енакиево, где погибли два человека
СК завел дело после обстрела ВСУ в Енакиево, где погибли два человека
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено возбуждено после обстрела украинскими военными Енакиево в ДНР из РСЗО HIMARS, в результате которого два человека погибли, 21 ранен, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Отмечается, что 21 августа вооруженные формирования Украины прицельно обстреляли с помощью ракетных комплексов "М142 HIMARS" город Енакиево в ДНР. В результате, по предварительным данным, погибли два человека, 21 мирный житель, в том числе несовершеннолетний, ранены. Кроме того, из-за попаданий и взрывов высокоточных ракет повреждены многочисленные гражданские объекты."По данному факту ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство, покушение на убийство, умышленное уничтожение чужого имущества", - сказала она.В настоящее время следователи осматривают место происшествия, изымаются фрагменты оружия, допрашиваются свидетели и пострадавшие.Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.
СК завел дело после обстрела ВСУ в Енакиево, где погибли два человека

СК РФ завёл дело после атаки ВСУ на Енакиево в ДНР

Последствия атаки ВСУ в Енакиево в ДНР. 21 августа 2025
Последствия атаки ВСУ в Енакиево в ДНР. 21 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Следком/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Енакиево в ДНР. 21 августа 2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено возбуждено после обстрела украинскими военными Енакиево в ДНР из РСЗО HIMARS, в результате которого два человека погибли, 21 ранен, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Отмечается, что 21 августа вооруженные формирования Украины прицельно обстреляли с помощью ракетных комплексов "М142 HIMARS" город Енакиево в ДНР. В результате, по предварительным данным, погибли два человека, 21 мирный житель, в том числе несовершеннолетний, ранены. Кроме того, из-за попаданий и взрывов высокоточных ракет повреждены многочисленные гражданские объекты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"По данному факту ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство, покушение на убийство, умышленное уничтожение чужого имущества", - сказала она.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия, изымаются фрагменты оружия, допрашиваются свидетели и пострадавшие.
Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
На Западе обратились к Зеленскому после утечки данных о потерях в ВСУ
21 августа, 05:32
21 августа, 05:32
 
