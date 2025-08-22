https://ria.ru/20250822/delo-2036940904.html

СК завел дело после обстрела ВСУ в Енакиево, где погибли два человека

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено возбуждено после обстрела украинскими военными Енакиево в ДНР из РСЗО HIMARS, в результате которого два человека погибли, 21 ранен, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Отмечается, что 21 августа вооруженные формирования Украины прицельно обстреляли с помощью ракетных комплексов "М142 HIMARS" город Енакиево в ДНР. В результате, по предварительным данным, погибли два человека, 21 мирный житель, в том числе несовершеннолетний, ранены. Кроме того, из-за попаданий и взрывов высокоточных ракет повреждены многочисленные гражданские объекты."По данному факту ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство, покушение на убийство, умышленное уничтожение чужого имущества", - сказала она.В настоящее время следователи осматривают место происшествия, изымаются фрагменты оружия, допрашиваются свидетели и пострадавшие.Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.

