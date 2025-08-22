На главу департамента дорожного хозяйства Ивановской области завели дело
На главу департамента дорожного хозяйства Ивановской области завели второе дело
РЯЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Прокуратура и СУСК Ивановской области сообщили о возбуждении еще одного дела о получении взятки в отношении директора департамента дорожного хозяйства и транспорта региона, а также о задержании предполагаемого взяткодателя - главы коммерческих структур.
В апреле прокуратура сообщала о задержании члена правительства Ивановской области – директора департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также его первого заместителя по делу о получении взятки от представителя фирмы за создание для нее благоприятных условий при заключении и исполнении государственных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Общий размер незаконного вознаграждения превысил 50 миллионов рублей.
"При координирующей роли прокуратуры Ивановской области следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) в отношении члена правительства Ивановской области – директора департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также фактического владельца двух коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере дорожного строительства", - отмечается в Telegram-канале прокуратуры.
Общий размер незаконного вознаграждения в данном случае превысил 17 миллионов рублей, подчеркивает ведомство.
Руководитель регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта находится под стражей по ранее возбужденному в отношении него уголовному делу, уточняет прокуратура.
Как сообщает в своем Telegram-канале СУСК по Ивановской области, дополнительные эпизоды вскрылись в рамках расследования первого дела о получении взятки. Преступление выявлено сотрудниками ФСБ России.
Фактический руководитель коммерческих организаций, подозреваемый в даче взятки в особо крупном размере, задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, добавляет СУСК.