На главу департамента дорожного хозяйства Ивановской области завели дело - РИА Новости, 22.08.2025
10:15 22.08.2025
На главу департамента дорожного хозяйства Ивановской области завели дело
На главу департамента дорожного хозяйства Ивановской области завели дело - РИА Новости, 22.08.2025
На главу департамента дорожного хозяйства Ивановской области завели дело
ивановская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
общество
РЯЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Прокуратура и СУСК Ивановской области сообщили о возбуждении еще одного дела о получении взятки в отношении директора департамента дорожного хозяйства и транспорта региона, а также о задержании предполагаемого взяткодателя - главы коммерческих структур. В апреле прокуратура сообщала о задержании члена правительства Ивановской области – директора департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также его первого заместителя по делу о получении взятки от представителя фирмы за создание для нее благоприятных условий при заключении и исполнении государственных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Общий размер незаконного вознаграждения превысил 50 миллионов рублей. "При координирующей роли прокуратуры Ивановской области следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) в отношении члена правительства Ивановской области – директора департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также фактического владельца двух коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере дорожного строительства", - отмечается в Telegram-канале прокуратуры. Общий размер незаконного вознаграждения в данном случае превысил 17 миллионов рублей, подчеркивает ведомство. Руководитель регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта находится под стражей по ранее возбужденному в отношении него уголовному делу, уточняет прокуратура. Как сообщает в своем Telegram-канале СУСК по Ивановской области, дополнительные эпизоды вскрылись в рамках расследования первого дела о получении взятки. Преступление выявлено сотрудниками ФСБ России. Фактический руководитель коммерческих организаций, подозреваемый в даче взятки в особо крупном размере, задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, добавляет СУСК.
ивановская область
россия
ивановская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, общество
Ивановская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Общество
На главу департамента дорожного хозяйства Ивановской области завели дело

На главу департамента дорожного хозяйства Ивановской области завели второе дело

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Прокуратура и СУСК Ивановской области сообщили о возбуждении еще одного дела о получении взятки в отношении директора департамента дорожного хозяйства и транспорта региона, а также о задержании предполагаемого взяткодателя - главы коммерческих структур.
В апреле прокуратура сообщала о задержании члена правительства Ивановской области – директора департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также его первого заместителя по делу о получении взятки от представителя фирмы за создание для нее благоприятных условий при заключении и исполнении государственных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Общий размер незаконного вознаграждения превысил 50 миллионов рублей.
Ивановская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияОбщество
 
 
