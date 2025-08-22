https://ria.ru/20250822/chislo-2036891819.html

Число жертв терактов в Колумбии выросло до 18

Число жертв терактов в Колумбии выросло до 18

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036933145_0:198:3072:1925_1920x0_80_0_0_244471fdc8d7a0181bab7ffd084e0ec3.jpg

МЕХИКО, 22 авг - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в колумбийском Сантьяго-де-Кали и еще 12 - в департаменте Антиокия в результате терактов, совершенных различными повстанцами, следует из обновленных данных властей страны. "Минздрав Кали сообщает о 65 пострадавших и шести погибших", - говорится в сообщении в блоге мэрии Сантьяго-де-Кали в Х. Теракт возле авиабазы в Сантьяго-де-Кали был совершен в четверг с использованием заминированного грузовика, ранее сообщалось о пяти погибших и 36 раненых. Другое нападение повстанцев произошло в департаменте Антиокия, где они сбили полицейский вертолет. Согласно последним данным национальной полиции, в крушении погибли 12 офицеров, еще четверо получили травмы. Президент Колумбии Густаво Петро после этих терактов заявил, что обратится в МУС с просьбой расследовать возможные преступления против человечности, совершенные вооруженной группировкой "Ивана Мордиско", "Второй Маркеталией" и "Кланом залива" до и во время его правления. Он призвал признать их террористическими организациями и преследовать в любой точке мира. "Центральный генеральный штаб" (EMC) - орган управления и командования бывших Революционных вооруженных сил Колумбии РВСК/FARC, в который изначально входили 25 командиров РВСК. Сейчас его возглавляет Нестор Грегорио Вера по прозвищу "Иван Мордиско", лидер повстанческой структуры "Первый фронт". "Вторая Маркеталия" была основана командирами РВСК, которые после подписания мирного соглашения между колумбийским государством снова взялись за оружие. Многие из них были убиты после этого, включая высокопоставленных лидеров организации - "Хесуса Сантрича", "Эль-Пайсу" и "Романью", лидер боевиков Иван Маркес подвергся нападению, в результате которого, как полагают, также погиб. Крупнейшая банда колумбийских наркоторговцев "Клан залива" возникла после роспуска части военизированных группировок в 2006 году. По данным радиостанции RCN, численность "Клана залива", который также именует себя ACG или "Гайтанистские силы самообороны Колумбии" (Хорхе Эльесер Гайтан - леволиберальный лидер начала XX века) составляла более 3,6 тысячи человек в 2023 году. Организация входит в тройку крупнейших военизированных формирований Колумбии и является главным поставщиком кокаина в США. Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных милитаризованных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах РВСК, которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.

2025

