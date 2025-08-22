Рейтинг@Mail.ru
В Чили объявили об угрозе цунами из-за землетрясения в проливе Дрейка - РИА Новости, 22.08.2025
06:59 22.08.2025
В Чили объявили об угрозе цунами из-за землетрясения в проливе Дрейка
в мире
сша
южная америка
антарктида
чили
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Гидрографическая и океаническая служба ВМФ Чили (SHOA) объявила об угрозе цунами на фоне землетрясения магнитудой 7,5 в проливе Дрейка, сообщается на сайте службы. Утром в пятницу геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 8,0 произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Позднее служба понизила магнитуду землетрясения до 7,5. Эпицентр, по уточненным данным, располагался в 706 километрах северо-западнее города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля, очаг залегал на глубине 10,8 километра. "Присутствует угроза цунами для побережья Чили", - говорится на сайте службы. Национальная служба по предупреждению катастроф (SENAPRED) также уточняет в соцсети X, что гидрографическая и океаническая служба ВМФ Чили призывает чилийцев покинуть побережье на фоне угрозы цунами.
в мире, сша, южная америка, антарктида, чили
В мире, США, Южная Америка, Антарктида, Чили
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Гидрографическая и океаническая служба ВМФ Чили (SHOA) объявила об угрозе цунами на фоне землетрясения магнитудой 7,5 в проливе Дрейка, сообщается на сайте службы.
Утром в пятницу геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 8,0 произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Позднее служба понизила магнитуду землетрясения до 7,5. Эпицентр, по уточненным данным, располагался в 706 километрах северо-западнее города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля, очаг залегал на глубине 10,8 километра.
"Присутствует угроза цунами для побережья Чили", - говорится на сайте службы.
Национальная служба по предупреждению катастроф (SENAPRED) также уточняет в соцсети X, что гидрографическая и океаническая служба ВМФ Чили призывает чилийцев покинуть побережье на фоне угрозы цунами.
