"Ростех" на СВО не зарабатывает, а обеспечивает фронт, заявил Чемезов

Чемезов: "Ростех" на СВО не зарабатывает, а обеспечивает фронт
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. "Ростех" на СВО не зарабатывает, а решает огромнейшую государственную задачу - обеспечивает фронт, заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"С начала СВО некоторые международные компании увеличили свою рентабельность в разы, а "Ростех" в силу своих задач не увеличил за это время маржинальность. Наоборот, потерял ее, уменьшил капитализацию. То есть не заработал на СВО, зато каждый день решает огромнейшую государственную задачу, обеспечивая фронт самым необходимым", - сказал Чемезов.
Он напомнил, что "Ростех" - не частное акционерное общество, а государственная корпорация.
"Наша работа – это, прежде всего, про ответственность перед страной, а потом уже про экономику, прибыль и выручку. У нас градообразующая компания, на некоторых территориях кроме нас других работодателей нет. Это всегда дополнительные обязательства. Плюс темп и объем задач, в котором мы живем, требует больших постоянных вложений. Там, где частник может отложить инвестиции на год-два-десять, мы вкладываемся здесь и сейчас – в качество производства, его объемы. Если у тебя срочный гособоронзаказ, под него сразу же нужны мощности, сырье, люди", - заявил Чемезов.