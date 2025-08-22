Запад в шоке от темпов производства оружия "Ростехом", заявил Чемезов

https://ria.ru/20250822/chemezov-2036883233.html

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. "Ростех" поставил в войска за первое полугодие 65% от годового плана особо востребованного оружия, Запад в шоке от таких темпов, заявил РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов. "По особо востребованным образцам вооружений и военной техники идем с опережением – за первые полгода поставили в войска 65% от годового плана. Запад в шоке от наших темпов", — сказал Чемезов. Отвечая на вопрос о том, не достигла ли оборонка своего предела в производстве оружия и военной техники, Чемезов сказал: "Потолок у нашей оборонки еще очень высокий, не переживайте". Глава "Ростеха" заверил, что будет сделано столько оружия, сколько потребуется."Напомню, что с начала СВО производство отдельных видов продукции выросло в десятки раз. И продолжает увеличиваться в разы ежегодно", — заключил он.В июне Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что "Ростех" нарастил производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом.По его словам, только за 2024-й производство новой легкобронированной техники и танков увеличилось в 1,1 раза, боеприпасов для ствольной артиллерии — в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков — в 2,1 раза, снарядов РСЗО в 1,7 раза.

