"Ростех" заключил твердые контракты на 74 самолета, заявил Чемезов
22.08.2025
02:24 22.08.2025
"Ростех" заключил твердые контракты на 74 самолета, заявил Чемезов
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Ростех" заключил твердые контракты на 74 самолета собственного производства, среди них 18 МС-21, 42 – SJ-100 ("Суперджет"), 11 – Ту-214, три – Ил-114, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. "Твердые контракты у нас есть на 18 МС-21, 42 "Суперджета", 11 Ту-214, 3 "сточетырнадцатых" (Ил-114-300 – ред.)", - рассказал Чемезов. "Производство самолета имеет длинный цикл, поэтому авиакомпаниям необходимо уже сейчас контрактовать и авансировать следующие партии. Это позволит планировать загрузку и обеспечить ритмичные поставки", - добавил он. "Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году. Генеральный директор компании "Аэрофлот" Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025 сообщал, что группа ожидает к 2030 году получить 108 самолетов МС-21, к 2033 году их число должно достигнуть 200. "Аэрофлот" планирует закупать только МС-21 из отечественных самолетов.
сергей чемезов, ростех, аэрофлот, ил-114-300, мс-21, sj-100
Сергей Чемезов, Ростех, Аэрофлот, Ил-114-300, МС-21, SJ-100
Сергей Чемезов. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Ростех" заключил твердые контракты на 74 самолета собственного производства, среди них 18 МС-21, 42 – SJ-100 ("Суперджет"), 11 – Ту-214, три – Ил-114, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.
"Твердые контракты у нас есть на 18 МС-21, 42 "Суперджета", 11 Ту-214, 3 "сточетырнадцатых" (Ил-114-300 – ред.)", - рассказал Чемезов.
Россия знает, как сделать сверхзвуковой лайнер, заявил Чемезов
Вчера, 17:32
"Производство самолета имеет длинный цикл, поэтому авиакомпаниям необходимо уже сейчас контрактовать и авансировать следующие партии. Это позволит планировать загрузку и обеспечить ритмичные поставки", - добавил он.
"Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году.
Генеральный директор компании "Аэрофлот" Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025 сообщал, что группа ожидает к 2030 году получить 108 самолетов МС-21, к 2033 году их число должно достигнуть 200. "Аэрофлот" планирует закупать только МС-21 из отечественных самолетов.
"Ростех" может поставлять самолеты другим странам, заявил Чемезов
Вчера, 04:40
 
Сергей Чемезов, Ростех, Аэрофлот, Ил-114-300, МС-21, SJ-100
 
 
Заголовок открываемого материала