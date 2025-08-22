https://ria.ru/20250822/chelovek-2036963305.html

Четыре человека погибли в ДТП в Орловской области

Четыре человека погибли в ДТП на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. РИА Новости, 22.08.2025

происшествия

орловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

группа газ

ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. "Сегодня, 22 августа, примерно в 9 часов 20 минут в районе 402-го километра автодороги "М2-Крым" произошло столкновение двух транспортных средств – Лада Веста и ГАЗель, двигавшихся во встречных направлениях. По предварительной информации, четверо участников происшествия погибли, еще четверо – пострадали", - говорится в сообщении.Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области устраняют последствия ДТП и организуют оперативное оказание помощи пострадавшим. На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Кромскому району.

орловская область

