Четыре человека погибли в ДТП в Орловской области - РИА Новости, 22.08.2025
13:12 22.08.2025
Четыре человека погибли в ДТП в Орловской области
Четыре человека погибли в ДТП в Орловской области - РИА Новости, 22.08.2025
Четыре человека погибли в ДТП в Орловской области
Четыре человека погибли в ДТП на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. РИА Новости, 22.08.2025
ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. "Сегодня, 22 августа, примерно в 9 часов 20 минут в районе 402-го километра автодороги "М2-Крым" произошло столкновение двух транспортных средств – Лада Веста и ГАЗель, двигавшихся во встречных направлениях. По предварительной информации, четверо участников происшествия погибли, еще четверо – пострадали", - говорится в сообщении.Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области устраняют последствия ДТП и организуют оперативное оказание помощи пострадавшим. На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Кромскому району.
происшествия, орловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), группа газ
Происшествия, Орловская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Группа ГАЗ
Четыре человека погибли в ДТП в Орловской области

Четыре человека погибли в ДТП в Кромском районе Орловской области

Последствия ДТП в Кромском районе Орловской области
Последствия ДТП в Кромском районе Орловской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© МВД МЕДИА/Telegram
Последствия ДТП в Кромском районе Орловской области
ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
"Сегодня, 22 августа, примерно в 9 часов 20 минут в районе 402-го километра автодороги "М2-Крым" произошло столкновение двух транспортных средств – Лада Веста и ГАЗель, двигавшихся во встречных направлениях. По предварительной информации, четверо участников происшествия погибли, еще четверо – пострадали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области устраняют последствия ДТП и организуют оперативное оказание помощи пострадавшим. На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Кромскому району.
