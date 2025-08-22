https://ria.ru/20250822/btr-2036944554.html

Появились новые кадры с американским БТР с флагами России и США в зоне СВО

2025-08-22T11:49:00+03:00

2025-08-22T11:49:00+03:00

2025-08-22T15:50:00+03:00

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Телеканал RT показал новые кадры проезда в зоне СВО БТР М113 под флагами России и США в ответ на заявления французского канала, что видео является ИИ-фейком, сообщается на сайте телеканала. "Французский канал TF1 обвинил RT в том, что резонансный ролик с трофейным американским БТР, который под флагами России и США мчался в зоне СВО, якобы является ИИ-фейком. RT публикует другие кадры с этой же бронемашиной на фронте", — говорится в сообщении. Отмечается, что на сайте французского канала пишут, что заметили ряд "странностей": некую "манипуляцию" с изображением и использование нейросети для модификации исходных кадров. Утверждается, что использовали "специальные программы" для анализа видео. Однако ИИ-бот Grok при этом подтвердил подлинность видео RT. Кроме того, на ролик также отреагировал экс-посол США в России Майкл Макфол — он прокомментировал его одним словом: "Вау". Также на сайте RT говорится, что глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак возмутился, заявив, что это "максимальная наглость". "Видео передали военкору RT Владу Андрице российские танкисты из 70-го мотострелкового полка. Трофейный американский БТР М113 едет в бой, предположительно, в районе запорожского села Малая Токмачка", — отметил телеканал.

