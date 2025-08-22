https://ria.ru/20250822/bpla-2036904666.html

ПВО сбила пять украинских беспилотников над Россией

Российские средства ПВО уничтожили по два украинских беспилотника над Белгородской и Рязанской областями и еще один - над Липецкой, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по два украинских беспилотника над Белгородской и Рязанской областями и еще один - над Липецкой, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго августа 2025 года в период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА – над территориями Белгородской и Рязанской областей и один БПЛА – над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.

