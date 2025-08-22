https://ria.ru/20250822/bolton-2037040420.html
Трамп заявил, что ему ничего неизвестно об обыске в доме Болтона
Трамп заявил, что ему ничего неизвестно об обыске в доме Болтона - РИА Новости, 22.08.2025
Трамп заявил, что ему ничего неизвестно об обыске в доме Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об обыске Федерального бюро расследований (ФБР) в доме его бывшего советника по национальной... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T17:55:00+03:00
2025-08-22T17:55:00+03:00
2025-08-22T17:55:00+03:00
в мире
сша
джон болтон
дональд трамп
джо байден
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152446/27/1524462744_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_fdda7989ceeb56dae11ec2c708eb5c86.jpg
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об обыске Федерального бюро расследований (ФБР) в доме его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Ранее газета New York Post сообщила, что агенты ФБР ворвались в дом Болтона для обысков в рамках расследования, касающегося нацбезопасности. "Нет, я об этом не знаю. Я увидел это сегодня утром по телевизору... Меня проинформируют, вероятно, сегодня в течение дня", - сказал Трамп журналистам. В 2021 году администрация Джо Байдена отказалась от иска, выдвинутого при первом сроке Трампа против Болтона. Первая администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход книги Болтона. Суд отказался на том основании, что она уже разошлась на момент запроса, но упомянул о возможности ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений. Книга вышла в июне 2020 года, в ней Болтон резко раскритиковал Трампа. Дело продолжалось, несмотря на выход книги. Администрация Трампа утверждала, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал ее содержание с властями. Болтон заявлял, что никаких секретных сведений в книге нет. По его словам, он согласовал с Белым домом четыре раунда правок, но затем администрация потребовала от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.
https://ria.ru/20250822/vstrecha-2037030128.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152446/27/1524462744_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_abcd8dece3fc0f9fbbc11d7a5861c414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джон болтон, дональд трамп, джо байден, фбр
В мире, США, Джон Болтон, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР
Трамп заявил, что ему ничего неизвестно об обыске в доме Болтона
Трамп заявил, что ничего не знает об обыске ФБР в доме экс-советника Болтона