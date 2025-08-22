https://ria.ru/20250822/blindazh--2036903287.html

ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Константиновском направлении

ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 22.08.2025

ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Константиновском направлении

Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск в ДНР уничтожены блиндаж и два пункта временной дислокации (ПВД) ВСУ на константиновском направлении в... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T09:02:00+03:00

2025-08-22T09:02:00+03:00

2025-08-22T09:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

москва

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032667168_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1168e0756a1be66f00d643968f7a26be.jpg

ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск в ДНР уничтожены блиндаж и два пункта временной дислокации (ПВД) ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России "В Донецкой Народной Республике на константиновском направлении в районе населенного пункта Плещеевка операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены блиндаж и пункт временной дислокации личного состава ВСУ. Координаты выявленных целей переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" мотострелкового соединения. В результате огневого поражения выявленных (объектов противника - ред.) артиллеристы уничтожили укрытия ВСУ вместе с личным составом", - рассказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что благодаря неосторожному передвижению пехоты противника операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии был вскрыт и огнём артиллерии уничтожен пункт временной дислокации ВСУ на шахте Новодзержинская на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. "Потери противника в совокупности составили до двух отделений пехоты", - подытожили в ведомстве. Сто пятидесятая дивизия в последние дни Великой Отечественной войны овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее после официальным символом Победы. С выноса знамени Победы вместе с флагом России всегда начинается официальная часть парада Победы на Красной площади в Москве. Сейчас 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа. Указом президента РФ Владимира Путина дивизии в августе 2024 года было присвоено почетное наименование "гвардейская".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036630823.html

россия

донецкая народная республика

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность