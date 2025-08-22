Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/blindazh--2036903287.html
ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 22.08.2025
ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Константиновском направлении
Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск в ДНР уничтожены блиндаж и два пункта временной дислокации (ПВД) ВСУ на константиновском направлении в... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T09:02:00+03:00
2025-08-22T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032667168_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1168e0756a1be66f00d643968f7a26be.jpg
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск в ДНР уничтожены блиндаж и два пункта временной дислокации (ПВД) ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России "В Донецкой Народной Республике на константиновском направлении в районе населенного пункта Плещеевка операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены блиндаж и пункт временной дислокации личного состава ВСУ. Координаты выявленных целей переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" мотострелкового соединения. В результате огневого поражения выявленных (объектов противника - ред.) артиллеристы уничтожили укрытия ВСУ вместе с личным составом", - рассказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что благодаря неосторожному передвижению пехоты противника операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии был вскрыт и огнём артиллерии уничтожен пункт временной дислокации ВСУ на шахте Новодзержинская на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. "Потери противника в совокупности составили до двух отделений пехоты", - подытожили в ведомстве. Сто пятидесятая дивизия в последние дни Великой Отечественной войны овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее после официальным символом Победы. С выноса знамени Победы вместе с флагом России всегда начинается официальная часть парада Победы на Красной площади в Москве. Сейчас 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа. Указом президента РФ Владимира Путина дивизии в августе 2024 года было присвоено почетное наименование "гвардейская".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036630823.html
россия
донецкая народная республика
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032667168_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df384f9f4fec3eaa8f6a1f1f9c8d253d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Константиновском направлении

ВС РФ уничтожили блиндаж и два ПВД ВСУ на Константиновском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск в ДНР уничтожены блиндаж и два пункта временной дислокации (ПВД) ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России
Донецкой Народной Республике на константиновском направлении в районе населенного пункта Плещеевка операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены блиндаж и пункт временной дислокации личного состава ВСУ. Координаты выявленных целей переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" мотострелкового соединения. В результате огневого поражения выявленных (объектов противника - ред.) артиллеристы уничтожили укрытия ВСУ вместе с личным составом", - рассказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В ведомстве добавили, что благодаря неосторожному передвижению пехоты противника операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии был вскрыт и огнём артиллерии уничтожен пункт временной дислокации ВСУ на шахте Новодзержинская на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника в совокупности составили до двух отделений пехоты", - подытожили в ведомстве.
Сто пятидесятая дивизия в последние дни Великой Отечественной войны овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее после официальным символом Победы. С выноса знамени Победы вместе с флагом России всегда начинается официальная часть парада Победы на Красной площади в Москве.
Сейчас 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа. Указом президента РФ Владимира Путина дивизии в августе 2024 года было присвоено почетное наименование "гвардейская".
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
На Западе обратились к Зеленскому после утечки данных о потерях в ВСУ
21 августа, 05:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМоскваВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала