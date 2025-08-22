ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Константиновском направлении
ВС РФ уничтожили блиндаж и два ПВД ВСУ на Константиновском направлении
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск в ДНР уничтожены блиндаж и два пункта временной дислокации (ПВД) ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России
"В Донецкой Народной Республике на константиновском направлении в районе населенного пункта Плещеевка операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены блиндаж и пункт временной дислокации личного состава ВСУ. Координаты выявленных целей переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" мотострелкового соединения. В результате огневого поражения выявленных (объектов противника - ред.) артиллеристы уничтожили укрытия ВСУ вместе с личным составом", - рассказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В ведомстве добавили, что благодаря неосторожному передвижению пехоты противника операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии был вскрыт и огнём артиллерии уничтожен пункт временной дислокации ВСУ на шахте Новодзержинская на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника в совокупности составили до двух отделений пехоты", - подытожили в ведомстве.
Сто пятидесятая дивизия в последние дни Великой Отечественной войны овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее после официальным символом Победы. С выноса знамени Победы вместе с флагом России всегда начинается официальная часть парада Победы на Красной площади в Москве.
Сейчас 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа. Указом президента РФ Владимира Путина дивизии в августе 2024 года было присвоено почетное наименование "гвардейская".