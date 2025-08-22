Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области ввели штрафы за съемку и публикацию фото с БПЛА - РИА Новости, 22.08.2025
14:47 22.08.2025
В Пензенской области ввели штрафы за съемку и публикацию фото с БПЛА
В Пензенской области ввели штрафы за съемку и публикацию фото с БПЛА
пензенская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Пензенской области утвердили штрафы до миллиона рублей за съемку и публикацию в интернете фото и видео с беспилотниками, сообщается на сайте регионального парламента. "Установлена ответственность за распространение материалов о применении БПЛА на территории региона. Соответствующее решение принято депутатами в ходе очередной сессии законодательного собрания под председательством Вадима Супикова", - говорится в сообщении заксобрания региона. Седьмую главу регионального кодекса об административных правонарушениях дополнили статьей, по которой запрещается распространять в СМИ или интернете фото и видео с применением беспилотников в Пензенской области. Помимо этого, нельзя публиковать сведения о применении средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, местах дислокации сил министерства обороны РФ и правоохранительных органов, организации охраны критически важных объектов и так далее. Исключение составляют сведения, официально опубликованные органами государственной власти, отметили в заксобрании региона. "Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц — 50 тысяч рублей, на юридических лиц — 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении парламента Пензенской области.
пензенская область
пензенская область, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Пензенская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Пензенской области утвердили штрафы до миллиона рублей за съемку и публикацию в интернете фото и видео с беспилотниками, сообщается на сайте регионального парламента.
"Установлена ответственность за распространение материалов о применении БПЛА на территории региона. Соответствующее решение принято депутатами в ходе очередной сессии законодательного собрания под председательством Вадима Супикова", - говорится в сообщении заксобрания региона.
Седьмую главу регионального кодекса об административных правонарушениях дополнили статьей, по которой запрещается распространять в СМИ или интернете фото и видео с применением беспилотников в Пензенской области. Помимо этого, нельзя публиковать сведения о применении средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, местах дислокации сил министерства обороны РФ и правоохранительных органов, организации охраны критически важных объектов и так далее. Исключение составляют сведения, официально опубликованные органами государственной власти, отметили в заксобрании региона.
"Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц — 50 тысяч рублей, на юридических лиц — 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении парламента Пензенской области.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Правительство поддержало проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-игр
Пензенская область
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Общество
 
 
