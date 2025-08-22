https://ria.ru/20250822/bespilotniki-2036926154.html
В восьми районах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
2025-08-22T10:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
вооруженные силы украины
ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в восьми районах Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в пятницу в 09.20 мск. Угроза атаки БПЛА в пяти районах была введена в 09.35 мск, а затем в 10.06 мск ещё в трёх. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для Воловского МО, Хлевенского МР, Тербунского МР, Задонского МР, Долгоруковского МР, Усманского МР, Добринского МР, Грязинского МР", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Отменили угрозу в 10.37 мск. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется сигнал воздушной опасности.
липецкая область
2025
Новости
