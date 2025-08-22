Рейтинг@Mail.ru
В нескольких районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 22.08.2025 (обновлено: 10:48 22.08.2025)
В нескольких районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА введена в пяти районах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
вооруженные силы украины
ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в пяти районах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 09.20 мск в пятницу. Угроза атаки БПЛА в пяти районах введена в 09.35 мск. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Воловского МО, Хелевнского МР, Тербунского МР, Задонского МР, Долгоруковского МР", - написал Артамонов в своём Telegram-канале.
липецкая область
липецкая область, игорь артамонов, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Артамонов сообщил об угрозе атаки беспилотников в пяти районах Липецкой области

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в пяти районах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 09.20 мск в пятницу. Угроза атаки БПЛА в пяти районах введена в 09.35 мск.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Воловского МО, Хелевнского МР, Тербунского МР, Задонского МР, Долгоруковского МР", - написал Артамонов в своём Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
