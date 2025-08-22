https://ria.ru/20250822/bespilotniki-2036916751.html

В нескольких районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА

В нескольких районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 22.08.2025

В нескольких районах Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА введена в пяти районах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.08.2025

ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в пяти районах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 09.20 мск в пятницу. Угроза атаки БПЛА в пяти районах введена в 09.35 мск. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Воловского МО, Хелевнского МР, Тербунского МР, Задонского МР, Долгоруковского МР", - написал Артамонов в своём Telegram-канале.

липецкая область

