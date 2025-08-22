https://ria.ru/20250822/bespilotniki-2036896697.html
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили ночью 54 украинских беспилотника над восемью регионами России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 21 августа 2025 года до 7.00 мск 22 августа 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.Бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
