ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 22.08.2025 (обновлено: 09:26 22.08.2025)
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили ночью 54 украинских беспилотника над восемью регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили ночью 54 украинских беспилотника над восемью регионами России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 21 августа 2025 года до 7.00 мск 22 августа 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.Бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью уничтожили 54 украинских беспилотника над Россией

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили ночью 54 украинских беспилотника над восемью регионами России, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 21 августа 2025 года до 7.00 мск 22 августа 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.
Бойцы сбили:
  • 19 БПЛА – над Брянской областью;
  • 11 – над Волгоградской областью;
  • восемь – над Ростовской областью;
  • семь – над Воронежской областью;
  • по три беспилотника – над Белгородской и Орловской областями;
  • два – территорией Курской областью;
  • один – над Крымом.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard на Купянском направлении
