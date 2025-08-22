Лукашенко предостерег Вашингтон от игр с белорусской оппозицией
Лукашенко предупредил США о прекращении переговоров в случае игры с оппозицией
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предупредил США, что прекратит переговоры с ними, если Вашингтон начнет "какую-то игру" с белорусской оппозицией.
В сообщении отмечается, что американская сторона приняла такую позицию. "Говорят: "Нет, мы с вами ведем переговоры", - рассказал Лукашенко о реакции американской стороны.
Лукашенко заявил, что находящаяся за рубежом белорусская оппозиция не имеет никакого отношения к белорусско-американским договоренностям, в том числе по тематике помилования ряда заключенных. "Наши беглые к этому не имеют никакого отношения. Наоборот, они об этом говорят - чтобы были эти "политзаключенные". Если "политзаключенные" - есть причина на "диктатора" давить. Нет "политзаключенных" - о чем говорить? Тогда и они (белорусская оппозиция за рубежом – ред.) не нужны будут там. Это их позиция, это их политика", - сказал глава государства.
"Я это специально для наших говорю, кто сегодня в застенках, чтобы они понимали, что они (оппозиции – ред.) нужны в тюрьме, но не на свободе. В колонии - да. Это повод для осуждения моей политики и режима, как они говорят. Вот их политическое лицо", - констатировал Лукашенко. Он подчеркнул, что у оппозиции просто "подгорает" от того, что Лукашенко договорился с американцами об освобождении ряда заключенных. "Списки какие-то в Америку передают постоянно, от Госдепа требуют, чтобы они на нас давили по этим вопросам. Мы это все знаем. Они не рады, что мы договариваемся, и у себя обсуждают: "Как без нас, а мы где, нас не видно!? Давайте как-то мы к этому примажемся"", - сказал Лукашенко.
Источник рассказал о планах радикалов захватить часть Белоруссии
11 августа, 03:35
Ранее президент США Дональд Трамп и Лукашенко пообщались по телефону, а позже президент США выразил надежду, что в Белоруссии скоро будут освобождены 1,3 тысячи человек.
До этого после переговоров Лукашенко и спецпосланника президента США Кита Келлога 21 июня стало известно, что белорусский президент помиловал 14 человек по просьбе американского лидера. Среди помилованных - в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе супруг кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской Сергей, которого осудили на 18 лет за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.