https://ria.ru/20250822/belorussiya-2036992670.html

Лукашенко предостерег Вашингтон от игр с белорусской оппозицией

Лукашенко предостерег Вашингтон от игр с белорусской оппозицией - РИА Новости, 22.08.2025

Лукашенко предостерег Вашингтон от игр с белорусской оппозицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предупредил США, что прекратит переговоры с ними, если Вашингтон начнет "какую-то игру" с белорусской... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T15:06:00+03:00

2025-08-22T15:06:00+03:00

2025-08-22T16:20:00+03:00

в мире

сша

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg

МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предупредил США, что прекратит переговоры с ними, если Вашингтон начнет "какую-то игру" с белорусской оппозицией."Я предупредил американцев сразу: как только нам станет известно, что вы начинаете им подыгрывать, нашим беглым, и вместе начинаете тут какую-то игру осуществлять, мы сразу с вами прекращаем все переговоры", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.В сообщении отмечается, что американская сторона приняла такую позицию. "Говорят: "Нет, мы с вами ведем переговоры", - рассказал Лукашенко о реакции американской стороны.Лукашенко заявил, что находящаяся за рубежом белорусская оппозиция не имеет никакого отношения к белорусско-американским договоренностям, в том числе по тематике помилования ряда заключенных. "Наши беглые к этому не имеют никакого отношения. Наоборот, они об этом говорят - чтобы были эти "политзаключенные". Если "политзаключенные" - есть причина на "диктатора" давить. Нет "политзаключенных" - о чем говорить? Тогда и они (белорусская оппозиция за рубежом – ред.) не нужны будут там. Это их позиция, это их политика", - сказал глава государства."Я это специально для наших говорю, кто сегодня в застенках, чтобы они понимали, что они (оппозиции – ред.) нужны в тюрьме, но не на свободе. В колонии - да. Это повод для осуждения моей политики и режима, как они говорят. Вот их политическое лицо", - констатировал Лукашенко. Он подчеркнул, что у оппозиции просто "подгорает" от того, что Лукашенко договорился с американцами об освобождении ряда заключенных. "Списки какие-то в Америку передают постоянно, от Госдепа требуют, чтобы они на нас давили по этим вопросам. Мы это все знаем. Они не рады, что мы договариваемся, и у себя обсуждают: "Как без нас, а мы где, нас не видно!? Давайте как-то мы к этому примажемся"", - сказал Лукашенко.Ранее президент США Дональд Трамп и Лукашенко пообщались по телефону, а позже президент США выразил надежду, что в Белоруссии скоро будут освобождены 1,3 тысячи человек.До этого после переговоров Лукашенко и спецпосланника президента США Кита Келлога 21 июня стало известно, что белорусский президент помиловал 14 человек по просьбе американского лидера. Среди помилованных - в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе супруг кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской Сергей, которого осудили на 18 лет за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20250812/oppozitsija-2034709678.html

https://ria.ru/20250811/istochnik-2034493579.html

https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026631624.html

сша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, белоруссия, александр лукашенко