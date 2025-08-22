https://ria.ru/20250822/bashkiriya-2036914472.html
В Башкирии врачи спасли девочку с пулевым ранением сердца
ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Девочку с пулевым ранением сердца спасли врачи в Башкирии, ребёнок получил травму по неосторожности, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. По словам чиновника, 11-летняя девочка в Иглинском районе в Башкирии пострадала в результате несчастного случая с пневматическим оружием. "Скорая" доставила ребенка в республиканскую больницу в тяжелом состоянии с проникающим ранением сердца и травмой легкого. Пациентка чувствовала сильную слабость, боли при глотании и дыхании. "Врачи Республиканской детской клинической больницы и Республиканского кардиоцентра спасли жизнь девочке с пулевым ранением сердца, которое она получила по неосторожности. Они провели торакотомию – операцию по вскрытию грудной клетки и успешно извлекли пулю", - говорится в сообщении. Уточняется, что после операции девочка была переведена в кардиоцентр для дальнейшего лечения.
