В Башкирии врачи спасли девочку с пулевым ранением сердца
10:06 22.08.2025
В Башкирии врачи спасли девочку с пулевым ранением сердца
ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Девочку с пулевым ранением сердца спасли врачи в Башкирии, ребёнок получил травму по неосторожности, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. По словам чиновника, 11-летняя девочка в Иглинском районе в Башкирии пострадала в результате несчастного случая с пневматическим оружием. "Скорая" доставила ребенка в республиканскую больницу в тяжелом состоянии с проникающим ранением сердца и травмой легкого. Пациентка чувствовала сильную слабость, боли при глотании и дыхании. "Врачи Республиканской детской клинической больницы и Республиканского кардиоцентра спасли жизнь девочке с пулевым ранением сердца, которое она получила по неосторожности. Они провели торакотомию – операцию по вскрытию грудной клетки и успешно извлекли пулю", - говорится в сообщении. Уточняется, что после операции девочка была переведена в кардиоцентр для дальнейшего лечения.
происшествия, иглинский район, республика башкортостан
Происшествия, Иглинский район, Республика Башкортостан
© Фото : Айрат Рахматуллин/TelegramДевочку с пулевым ранением сердца спасли врачи в Башкирии
Девочку с пулевым ранением сердца спасли врачи в Башкирии - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : Айрат Рахматуллин/Telegram
ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Девочку с пулевым ранением сердца спасли врачи в Башкирии, ребёнок получил травму по неосторожности, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
По словам чиновника, 11-летняя девочка в Иглинском районе в Башкирии пострадала в результате несчастного случая с пневматическим оружием. "Скорая" доставила ребенка в республиканскую больницу в тяжелом состоянии с проникающим ранением сердца и травмой легкого. Пациентка чувствовала сильную слабость, боли при глотании и дыхании.
"Врачи Республиканской детской клинической больницы и Республиканского кардиоцентра спасли жизнь девочке с пулевым ранением сердца, которое она получила по неосторожности. Они провели торакотомию – операцию по вскрытию грудной клетки и успешно извлекли пулю", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после операции девочка была переведена в кардиоцентр для дальнейшего лечения.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Подмосковные врачи достали из сердца подростка пулю
19 августа, 12:34
 
ПроисшествияИглинский районРеспублика Башкортостан
 
 
