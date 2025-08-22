https://ria.ru/20250822/bashkiriya-2036914472.html

В Башкирии врачи спасли девочку с пулевым ранением сердца

В Башкирии врачи спасли девочку с пулевым ранением сердца - РИА Новости, 22.08.2025

В Башкирии врачи спасли девочку с пулевым ранением сердца

Девочку с пулевым ранением сердца спасли врачи в Башкирии, ребёнок получил травму по неосторожности, сообщил министр здравоохранения республики Айрат... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T10:06:00+03:00

2025-08-22T10:06:00+03:00

2025-08-22T10:06:00+03:00

происшествия

иглинский район

республика башкортостан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036913927_0:204:1280:924_1920x0_80_0_0_b10ca77070831eae5edff02b806f4712.jpg

ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Девочку с пулевым ранением сердца спасли врачи в Башкирии, ребёнок получил травму по неосторожности, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. По словам чиновника, 11-летняя девочка в Иглинском районе в Башкирии пострадала в результате несчастного случая с пневматическим оружием. "Скорая" доставила ребенка в республиканскую больницу в тяжелом состоянии с проникающим ранением сердца и травмой легкого. Пациентка чувствовала сильную слабость, боли при глотании и дыхании. "Врачи Республиканской детской клинической больницы и Республиканского кардиоцентра спасли жизнь девочке с пулевым ранением сердца, которое она получила по неосторожности. Они провели торакотомию – операцию по вскрытию грудной клетки и успешно извлекли пулю", - говорится в сообщении. Уточняется, что после операции девочка была переведена в кардиоцентр для дальнейшего лечения.

https://ria.ru/20250819/pulya-2036268377.html

иглинский район

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иглинский район, республика башкортостан