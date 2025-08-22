Рейтинг@Mail.ru
06:25 22.08.2025
Крупнейший банк Бразилии заблокировал карты попавшего под санкции США судьи
в мире
бразилия
сша
жаир болсонару
visa, inc.
mastercard, inc.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Крупнейший банк Бразилии Banco do Brasil заблокировал карты судьи верховного суда страны Алешандри ди Мораиса, на которого были наложены американские санкции, сообщает газета Globo. Минфин США в июле ввел санкции против Мораиса в соответствии с законом, который предусматривает экономические санкции в отношении иностранцев, уличенных в коррупции или нарушении прав человека. Вашингтон обвиняет Мораиса в незаконном преследовании экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. По данным издания, Banco do Brasil заблокировал две карты Visa и Mastercard, принадлежащие Мораису, Обе компании находятся в США и, следовательно, подпадают под действие санкций. В банке заявили, что предложили судье альтернативную карту национальной платежной системы Elo и перевели на нее лимиты заблокированных карт. Ранее Мораис заявил, что суды могут наказывать финансовые учреждения за арест или блокировку внутренних активов в ответ на распоряжения США.
бразилия
сша
в мире, бразилия, сша, жаир болсонару, visa, inc., mastercard, inc.
В мире, Бразилия, США, Жаир Болсонару, Visa, Inc., MasterCard, Inc.
Крупнейший банк Бразилии заблокировал карты попавшего под санкции США судьи

Banco do Brasil заблокировал карты попавшего под санкции США судьи Мораиса

Флаг Бразилии
Флаг Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Крупнейший банк Бразилии Banco do Brasil заблокировал карты судьи верховного суда страны Алешандри ди Мораиса, на которого были наложены американские санкции, сообщает газета Globo.
Минфин США в июле ввел санкции против Мораиса в соответствии с законом, который предусматривает экономические санкции в отношении иностранцев, уличенных в коррупции или нарушении прав человека. Вашингтон обвиняет Мораиса в незаконном преследовании экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.
По данным издания, Banco do Brasil заблокировал две карты Visa и Mastercard, принадлежащие Мораису, Обе компании находятся в США и, следовательно, подпадают под действие санкций.
В банке заявили, что предложили судье альтернативную карту национальной платежной системы Elo и перевели на нее лимиты заблокированных карт.
Ранее Мораис заявил, что суды могут наказывать финансовые учреждения за арест или блокировку внутренних активов в ответ на распоряжения США.
В миреБразилияСШАЖаир БолсонаруVisa, Inc.MasterCard, Inc.
 
 
