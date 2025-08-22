Рейтинг@Mail.ru
Оверчук оценил долю нацвалют в расчетах между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 22.08.2025 (обновлено: 15:57 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/azerbaydzhan-2037008025.html
Оверчук оценил долю нацвалют в расчетах между Россией и Азербайджаном
Оверчук оценил долю нацвалют в расчетах между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 22.08.2025
Оверчук оценил долю нацвалют в расчетах между Россией и Азербайджаном
Москва и Баку в расчетах уверенно опираются на нацвалюты, доля рубля в расчетах в январе-мае 2025 года составила 79,8%, сообщил вице-премьер РФ, председатель... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T15:56:00+03:00
2025-08-22T15:57:00+03:00
россия
азербайджан
экономика
алексей оверчук
шахин мустафаев
астрахань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007622984_0:149:3039:1858_1920x0_80_0_0_8ec5fc3d388409016d0f98f2c003d530.jpg
АСТРАХАНЬ, 22 авг– РИА Новости. Москва и Баку в расчетах уверенно опираются на нацвалюты, доля рубля в расчетах в январе-мае 2025 года составила 79,8%, сообщил вице-премьер РФ, председатель российской части межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном Алексей Оверчук."Во взаимной торговле мы уверенно опираемся на национальные валюты, в январе-мае 2025 года по внешнеторговым контрактам, торговля товарами между резидентами России и Азербайджана преобладал российский рубль, его доля составила 79,8%", - сказал Оверчук во время заседания межправительственной комиссии РФ и Азербайджана в Астрахани.В Астрахани в пятницу под совместным председательством Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева состоялось 23-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном. Участие в мероприятии приняли представители профильных структур двух стран.
https://ria.ru/20250507/otnosheniya-2015666660.html
россия
азербайджан
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007622984_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_66a0fa73be5d49d7e1810ee7f564e3d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азербайджан, экономика, алексей оверчук, шахин мустафаев, астрахань
Россия, Азербайджан, Экономика, Алексей Оверчук, Шахин Мустафаев, Астрахань
Оверчук оценил долю нацвалют в расчетах между Россией и Азербайджаном

Оверчук: доля рубля в расчетах РФ с Азербайджаном в январе-мае составила 79,8%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВице-премьер правительства РФ Оверчук
Вице-премьер правительства РФ Оверчук - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вице-премьер правительства РФ Оверчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТРАХАНЬ, 22 авг– РИА Новости. Москва и Баку в расчетах уверенно опираются на нацвалюты, доля рубля в расчетах в январе-мае 2025 года составила 79,8%, сообщил вице-премьер РФ, председатель российской части межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном Алексей Оверчук.
"Во взаимной торговле мы уверенно опираемся на национальные валюты, в январе-мае 2025 года по внешнеторговым контрактам, торговля товарами между резидентами России и Азербайджана преобладал российский рубль, его доля составила 79,8%", - сказал Оверчук во время заседания межправительственной комиссии РФ и Азербайджана в Астрахани.
В Астрахани в пятницу под совместным председательством Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева состоялось 23-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном. Участие в мероприятии приняли представители профильных структур двух стран.
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
7 мая, 19:25
 
РоссияАзербайджанЭкономикаАлексей ОверчукШахин МустафаевАстрахань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала