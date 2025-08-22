https://ria.ru/20250822/azerbaydzhan-2037008025.html
Оверчук оценил долю нацвалют в расчетах между Россией и Азербайджаном
Оверчук оценил долю нацвалют в расчетах между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 22.08.2025
Оверчук оценил долю нацвалют в расчетах между Россией и Азербайджаном
Москва и Баку в расчетах уверенно опираются на нацвалюты, доля рубля в расчетах в январе-мае 2025 года составила 79,8%, сообщил вице-премьер РФ, председатель... РИА Новости, 22.08.2025
АСТРАХАНЬ, 22 авг– РИА Новости. Москва и Баку в расчетах уверенно опираются на нацвалюты, доля рубля в расчетах в январе-мае 2025 года составила 79,8%, сообщил вице-премьер РФ, председатель российской части межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном Алексей Оверчук."Во взаимной торговле мы уверенно опираемся на национальные валюты, в январе-мае 2025 года по внешнеторговым контрактам, торговля товарами между резидентами России и Азербайджана преобладал российский рубль, его доля составила 79,8%", - сказал Оверчук во время заседания межправительственной комиссии РФ и Азербайджана в Астрахани.В Астрахани в пятницу под совместным председательством Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева состоялось 23-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном. Участие в мероприятии приняли представители профильных структур двух стран.
