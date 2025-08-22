https://ria.ru/20250822/azerbaydzhan-2036935877.html
Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения - РИА Новости, 22.08.2025
Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
Владимир Путин поздравил с днем рождения первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, сообщло государственное новостное агентство АзерТадж. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T11:30:00+03:00
2025-08-22T11:30:00+03:00
2025-08-22T12:13:00+03:00
азербайджан
ильхам алиев
владимир путин
россия
в мире
мехрибан алиева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156142/92/1561429229_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_7a18148e285fc6888bbbcc65f62195ef.jpg
БАКУ, 22 авг — РИА Новости. Владимир Путин поздравил с днем рождения первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, сообщло государственное новостное агентство АзерТадж."Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", — говорится в поздравлении.Российский лидер также попросил передать привет президенту республики Ильхаму Алиеву.Супруга главы азербайджанского государства родилась 26 августа 1964 года. Она занимает пост президента Фонда Гейдара Алиева. У Ильхама и Мехрибан Алиевых трое детей — две дочери и сын.
https://ria.ru/20250507/otnosheniya-2015666660.html
азербайджан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156142/92/1561429229_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_097001e34355e40750b6be4f64394d63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, ильхам алиев, владимир путин, россия, в мире, мехрибан алиева
Азербайджан, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Россия, В мире, Мехрибан Алиева
Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
Путин поздравил с днем рождения первого вице-президента Азербайджана Алиеву