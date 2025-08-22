https://ria.ru/20250822/azerbaydzhan-2036935877.html

Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения

2025-08-22T11:30:00+03:00

БАКУ, 22 авг — РИА Новости. Владимир Путин поздравил с днем рождения первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, сообщло государственное новостное агентство АзерТадж."Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", — говорится в поздравлении.Российский лидер также попросил передать привет президенту республики Ильхаму Алиеву.Супруга главы азербайджанского государства родилась 26 августа 1964 года. Она занимает пост президента Фонда Гейдара Алиева. У Ильхама и Мехрибан Алиевых трое детей — две дочери и сын.

