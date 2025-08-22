Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
11:30 22.08.2025 (обновлено: 12:13 22.08.2025)
Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
Владимир Путин поздравил с днем рождения первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, сообщло государственное новостное агентство АзерТадж. РИА Новости, 22.08.2025
БАКУ, 22 авг — РИА Новости. Владимир Путин поздравил с днем рождения первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, сообщло государственное новостное агентство АзерТадж."Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", — говорится в поздравлении.Российский лидер также попросил передать привет президенту республики Ильхаму Алиеву.Супруга главы азербайджанского государства родилась 26 августа 1964 года. Она занимает пост президента Фонда Гейдара Алиева. У Ильхама и Мехрибан Алиевых трое детей — две дочери и сын.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 22 авг — РИА Новости. Владимир Путин поздравил с днем рождения первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, сообщло государственное новостное агентство АзерТадж.
"Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", — говорится в поздравлении.
Российский лидер также попросил передать привет президенту республики Ильхаму Алиеву.
Супруга главы азербайджанского государства родилась 26 августа 1964 года. Она занимает пост президента Фонда Гейдара Алиева. У Ильхама и Мехрибан Алиевых трое детей — две дочери и сын.
