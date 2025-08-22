Рейтинг@Mail.ru
Австрийские активисты собрали подписи в защиту нейтралитета страны - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/avstriya-2037032731.html
Австрийские активисты собрали подписи в защиту нейтралитета страны
Австрийские активисты собрали подписи в защиту нейтралитета страны - РИА Новости, 22.08.2025
Австрийские активисты собрали подписи в защиту нейтралитета страны
Австрийские активисты гражданского движения "Голоса за нейтралитет" передали в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики более 900 подписей за... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T17:34:00+03:00
2025-08-22T17:34:00+03:00
в мире
австрия
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794706_0:40:3077:1770_1920x0_80_0_0_f5385cd309c63099649c08bedc0f3bac.jpg
ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Австрийские активисты гражданского движения "Голоса за нейтралитет" передали в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики более 900 подписей за сохранение нейтралитета страны, сообщил РИА Новости один из активистов - бывший депутат Национального совета и председатель ARGE Wehrdienstverweigerung (организации, занимающейся правами отказавшихся от военной службы) Петер Кольба. Ранее сообщалось, что активисты сформулировали к Национальному совету пять требований: чтобы правительство отозвало заявление об участии Австрии в Sky Shield; обязало министров иностранных дел и обороны не давать разрешений на транзит оружия через республику; обеспечило сохранение принципа единогласия в ЕС при решениях по внешней политике и обороне; проводило активную мирную политику для урегулирования военных конфликтов; а также закрепило закон о постоянном нейтралитете как фундаментальный принцип конституции, требующий для отмены референдума. В защиту этих требований были собраны подписи. "Нам удалось передать 20 августа (в парламент - ред.) более 900 подписей без каких-либо препятствий. Сейчас подписи проверяются, и примерно через две недели инициативу граждан можно будет поддержать также онлайн на сайте парламента", - сообщил Кольба. Он также добавил, что для привлечения внимания к своей инициативе в среду активисты устроили перед парламентом митинг, в котором приняли участие около 10-20 человек. Чтобы официально внести петицию в Национальный совет республики, нужно собрать минимум 500 подписей австрийских граждан. Подписи должны быть в бумажном виде, после этого обращение принимается к рассмотрению и направляется в Комитет по петициям и гражданским инициативам парламента, который, в свою очередь, решит, передавать ли их на дальнейшее обсуждение в Национальный совет. "Голоса за нейтралитет" (нем. Stimmen für Neutralität, Frieden und Soziale Gerechtigkeit) - австрийское гражданское движение, объединяющее противников милитаризации и сторонников традиционного нейтралитета Австрии, направленных на мир, демократию и социальную справедливость. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.
https://ria.ru/20250820/avstrija-2036451168.html
https://ria.ru/20250807/nato-2034021333.html
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023191084.html
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794706_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_38c38bd39c76cedf236efaff887d1f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, евросоюз, нато
В мире, Австрия, Евросоюз, НАТО
Австрийские активисты собрали подписи в защиту нейтралитета страны

Активисты передали в парламент Австрии более 900 подписей в защиту нейтралитета

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на Вену. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Австрийские активисты гражданского движения "Голоса за нейтралитет" передали в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики более 900 подписей за сохранение нейтралитета страны, сообщил РИА Новости один из активистов - бывший депутат Национального совета и председатель ARGE Wehrdienstverweigerung (организации, занимающейся правами отказавшихся от военной службы) Петер Кольба.
Ранее сообщалось, что активисты сформулировали к Национальному совету пять требований: чтобы правительство отозвало заявление об участии Австрии в Sky Shield; обязало министров иностранных дел и обороны не давать разрешений на транзит оружия через республику; обеспечило сохранение принципа единогласия в ЕС при решениях по внешней политике и обороне; проводило активную мирную политику для урегулирования военных конфликтов; а также закрепило закон о постоянном нейтралитете как фундаментальный принцип конституции, требующий для отмены референдума. В защиту этих требований были собраны подписи.
Парламент Австрии - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Правительство Австрии превратило страну в посмешище, заявил евродепутат
20 августа, 10:21
"Нам удалось передать 20 августа (в парламент - ред.) более 900 подписей без каких-либо препятствий. Сейчас подписи проверяются, и примерно через две недели инициативу граждан можно будет поддержать также онлайн на сайте парламента", - сообщил Кольба.
Он также добавил, что для привлечения внимания к своей инициативе в среду активисты устроили перед парламентом митинг, в котором приняли участие около 10-20 человек.
Чтобы официально внести петицию в Национальный совет республики, нужно собрать минимум 500 подписей австрийских граждан. Подписи должны быть в бумажном виде, после этого обращение принимается к рассмотрению и направляется в Комитет по петициям и гражданским инициативам парламента, который, в свою очередь, решит, передавать ли их на дальнейшее обсуждение в Национальный совет.
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Большинство австрийцев не поддержали бы вступление в НАТО, считает эксперт
7 августа, 19:31
"Голоса за нейтралитет" (нем. Stimmen für Neutralität, Frieden und Soziale Gerechtigkeit) - австрийское гражданское движение, объединяющее противников милитаризации и сторонников традиционного нейтралитета Австрии, направленных на мир, демократию и социальную справедливость.
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Австрия увидела свой экономический интерес в восстановлении Украины
16 июня, 19:01
 
В миреАвстрияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала