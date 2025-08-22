https://ria.ru/20250822/avstriya-2037032731.html

Австрийские активисты собрали подписи в защиту нейтралитета страны

Австрийские активисты собрали подписи в защиту нейтралитета страны

ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Австрийские активисты гражданского движения "Голоса за нейтралитет" передали в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики более 900 подписей за сохранение нейтралитета страны, сообщил РИА Новости один из активистов - бывший депутат Национального совета и председатель ARGE Wehrdienstverweigerung (организации, занимающейся правами отказавшихся от военной службы) Петер Кольба. Ранее сообщалось, что активисты сформулировали к Национальному совету пять требований: чтобы правительство отозвало заявление об участии Австрии в Sky Shield; обязало министров иностранных дел и обороны не давать разрешений на транзит оружия через республику; обеспечило сохранение принципа единогласия в ЕС при решениях по внешней политике и обороне; проводило активную мирную политику для урегулирования военных конфликтов; а также закрепило закон о постоянном нейтралитете как фундаментальный принцип конституции, требующий для отмены референдума. В защиту этих требований были собраны подписи. "Нам удалось передать 20 августа (в парламент - ред.) более 900 подписей без каких-либо препятствий. Сейчас подписи проверяются, и примерно через две недели инициативу граждан можно будет поддержать также онлайн на сайте парламента", - сообщил Кольба. Он также добавил, что для привлечения внимания к своей инициативе в среду активисты устроили перед парламентом митинг, в котором приняли участие около 10-20 человек. Чтобы официально внести петицию в Национальный совет республики, нужно собрать минимум 500 подписей австрийских граждан. Подписи должны быть в бумажном виде, после этого обращение принимается к рассмотрению и направляется в Комитет по петициям и гражданским инициативам парламента, который, в свою очередь, решит, передавать ли их на дальнейшее обсуждение в Национальный совет. "Голоса за нейтралитет" (нем. Stimmen für Neutralität, Frieden und Soziale Gerechtigkeit) - австрийское гражданское движение, объединяющее противников милитаризации и сторонников традиционного нейтралитета Австрии, направленных на мир, демократию и социальную справедливость. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.

