https://ria.ru/20250822/avariya-2037065528.html

В аварии с гидроциклом и моторной лодкой в Энгельсе пострадали два человека

В аварии с гидроциклом и моторной лодкой в Энгельсе пострадали два человека - РИА Новости, 22.08.2025

В аварии с гидроциклом и моторной лодкой в Энгельсе пострадали два человека

Мужчина и подросток пострадали в результате столкновения гидроцикла и моторной лодки в городе Энгельс Саратовской области на протоке Сазанке, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T20:35:00+03:00

2025-08-22T20:35:00+03:00

2025-08-22T20:35:00+03:00

происшествия

энгельс

саратовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037065252_0:0:1222:687_1920x0_80_0_0_6a7958c8be39cb3da4ae7328738b8264.jpg

САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Мужчина и подросток пострадали в результате столкновения гидроцикла и моторной лодки в городе Энгельс Саратовской области на протоке Сазанке, сообщает ГУМЧС России по региону. "Гидроцикл и моторная лодка столкнулись на Сазанке, ЧП произошло в Энгельсе в районе железнодорожного моста сегодня днем. Пострадали два человека - мужчина и 13-летний подросток", - говорится в Telegram-канале ведомства. В региональном главке МЧС уточнили, что пострадавшие находились на гидроцикле. Южная транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что проверяет исполнение законодательства о безопасности судоходства. Обстоятельства происшествия выясняются. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, отметили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20250808/arest-2034076556.html

энгельс

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, энгельс, саратовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)