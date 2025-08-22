Рейтинг@Mail.ru
В аварии с гидроциклом и моторной лодкой в Энгельсе пострадали два человека - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/avariya-2037065528.html
В аварии с гидроциклом и моторной лодкой в Энгельсе пострадали два человека
В аварии с гидроциклом и моторной лодкой в Энгельсе пострадали два человека - РИА Новости, 22.08.2025
В аварии с гидроциклом и моторной лодкой в Энгельсе пострадали два человека
Мужчина и подросток пострадали в результате столкновения гидроцикла и моторной лодки в городе Энгельс Саратовской области на протоке Сазанке, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T20:35:00+03:00
2025-08-22T20:35:00+03:00
происшествия
энгельс
саратовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037065252_0:0:1222:687_1920x0_80_0_0_6a7958c8be39cb3da4ae7328738b8264.jpg
САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Мужчина и подросток пострадали в результате столкновения гидроцикла и моторной лодки в городе Энгельс Саратовской области на протоке Сазанке, сообщает ГУМЧС России по региону. "Гидроцикл и моторная лодка столкнулись на Сазанке, ЧП произошло в Энгельсе в районе железнодорожного моста сегодня днем. Пострадали два человека - мужчина и 13-летний подросток", - говорится в Telegram-канале ведомства. В региональном главке МЧС уточнили, что пострадавшие находились на гидроцикле. Южная транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что проверяет исполнение законодательства о безопасности судоходства. Обстоятельства происшествия выясняются. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, отметили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20250808/arest-2034076556.html
энгельс
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037065252_0:0:930:697_1920x0_80_0_0_39b0527726fa1b67c1c8e9d0f5cb52eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, энгельс, саратовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В аварии с гидроциклом и моторной лодкой в Энгельсе пострадали два человека

При столкновении гидроцикла и моторки в Энгельсе пострадали мужчина и подросток

© Фото : МЧС Саратовской области/TelegramМесто столкновения гидроцикла и моторной лодки в городе Энгельс Саратовской области
Место столкновения гидроцикла и моторной лодки в городе Энгельс Саратовской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : МЧС Саратовской области/Telegram
Место столкновения гидроцикла и моторной лодки в городе Энгельс Саратовской области
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Мужчина и подросток пострадали в результате столкновения гидроцикла и моторной лодки в городе Энгельс Саратовской области на протоке Сазанке, сообщает ГУМЧС России по региону.
"Гидроцикл и моторная лодка столкнулись на Сазанке, ЧП произошло в Энгельсе в районе железнодорожного моста сегодня днем. Пострадали два человека - мужчина и 13-летний подросток", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В региональном главке МЧС уточнили, что пострадавшие находились на гидроцикле.
Южная транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что проверяет исполнение законодательства о безопасности судоходства. Обстоятельства происшествия выясняются. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, отметили в надзорном ведомстве.
Житель Хабаровского края, который наехал на гидроцикле на детей в море, в зале суда - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Приморье арестовали мужчину, наехавшего на гидроцикле на детей в море
8 августа, 09:17
 
ПроисшествияЭнгельсСаратовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала