В аварии с гидроциклом и моторной лодкой в Энгельсе пострадали два человека
2025-08-22T20:35:00+03:00
САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Мужчина и подросток пострадали в результате столкновения гидроцикла и моторной лодки в городе Энгельс Саратовской области на протоке Сазанке, сообщает ГУМЧС России по региону. "Гидроцикл и моторная лодка столкнулись на Сазанке, ЧП произошло в Энгельсе в районе железнодорожного моста сегодня днем. Пострадали два человека - мужчина и 13-летний подросток", - говорится в Telegram-канале ведомства. В региональном главке МЧС уточнили, что пострадавшие находились на гидроцикле. Южная транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что проверяет исполнение законодательства о безопасности судоходства. Обстоятельства происшествия выясняются. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, отметили в надзорном ведомстве.
