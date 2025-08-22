Рейтинг@Mail.ru
В Москве заменят асфальт на Щелковском шоссе и еще двух улицах
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:10 22.08.2025
В Москве заменят асфальт на Щелковском шоссе и еще двух улицах
В Москве заменят асфальт на Щелковском шоссе и еще двух улицах
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене почти 460 тысяч квадратных метров асфальта на Щелковском шоссе и на Большой Черкизовской с...
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене почти 460 тысяч квадратных метров асфальта на Щелковском шоссе и на Большой Черкизовской с Краснопрудной улицах, которые являются частью вылетной магистрали, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году выполняем обновление одной из ключевых столичных магистралей - Щелковского шоссе. Основная задача - улучшить доступность транспортных объектов - Центрального автовокзала, станций метро и МЦК, Восточного вокзала, а прилегающие к шоссе территории сделать привлекательнее. В границы работ кроме самой магистрали вошли Большая Черкизовская и Краснопрудная улицы. Заменим в общей сложности почти 460 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия всей магистрали, протяженность которой составляет около девяти километров", - отметил Бирюков. Он пояснил, что последний раз дорожное полотно меняли на некоторых участках в 2021 году. Согласно нормативам, межремонтный срок службы асфальта для дорог первой категории, к которым относится Щелковское шоссе, составляет три года. "Работы проводим в несколько этапов: выполняем фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, затем укладываем новое асфальтобетонное полотно и наносим дорожную разметку. В мероприятиях задействованы 170специалистов и 120 единиц специализированной техники", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках благоустройства Щелковского шоссе, Большой Черкизовской и Краснопрудной улиц воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, модернизируют систему освещения, отремонтируют существующие приподнятые платформы, установят новые остановочные павильоны и проведут дополнительное озеленение.
москва
2025
В Москве заменят асфальт на Щелковском шоссе и еще двух улицах

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене почти 460 тысяч квадратных метров асфальта на Щелковском шоссе и на Большой Черкизовской с Краснопрудной улицах, которые являются частью вылетной магистрали, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году выполняем обновление одной из ключевых столичных магистралей - Щелковского шоссе. Основная задача - улучшить доступность транспортных объектов - Центрального автовокзала, станций метро и МЦК, Восточного вокзала, а прилегающие к шоссе территории сделать привлекательнее. В границы работ кроме самой магистрали вошли Большая Черкизовская и Краснопрудная улицы. Заменим в общей сложности почти 460 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия всей магистрали, протяженность которой составляет около девяти километров", - отметил Бирюков.
Он пояснил, что последний раз дорожное полотно меняли на некоторых участках в 2021 году. Согласно нормативам, межремонтный срок службы асфальта для дорог первой категории, к которым относится Щелковское шоссе, составляет три года.
"Работы проводим в несколько этапов: выполняем фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, затем укладываем новое асфальтобетонное полотно и наносим дорожную разметку. В мероприятиях задействованы 170специалистов и 120 единиц специализированной техники", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках благоустройства Щелковского шоссе, Большой Черкизовской и Краснопрудной улиц воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, модернизируют систему освещения, отремонтируют существующие приподнятые платформы, установят новые остановочные павильоны и проведут дополнительное озеленение.
