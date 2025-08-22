https://ria.ru/20250822/asfalt-2036904015.html
В Москве заменят асфальт на Щелковском шоссе и еще двух улицах
В Москве заменят асфальт на Щелковском шоссе и еще двух улицах - РИА Новости, 22.08.2025
В Москве заменят асфальт на Щелковском шоссе и еще двух улицах
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене почти 460 тысяч квадратных метров асфальта на Щелковском шоссе и на Большой Черкизовской с... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T09:10:00+03:00
2025-08-22T09:10:00+03:00
2025-08-22T09:10:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899009307_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_b9faf51398f7a1e465de8efab60e3ec8.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене почти 460 тысяч квадратных метров асфальта на Щелковском шоссе и на Большой Черкизовской с Краснопрудной улицах, которые являются частью вылетной магистрали, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году выполняем обновление одной из ключевых столичных магистралей - Щелковского шоссе. Основная задача - улучшить доступность транспортных объектов - Центрального автовокзала, станций метро и МЦК, Восточного вокзала, а прилегающие к шоссе территории сделать привлекательнее. В границы работ кроме самой магистрали вошли Большая Черкизовская и Краснопрудная улицы. Заменим в общей сложности почти 460 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия всей магистрали, протяженность которой составляет около девяти километров", - отметил Бирюков. Он пояснил, что последний раз дорожное полотно меняли на некоторых участках в 2021 году. Согласно нормативам, межремонтный срок службы асфальта для дорог первой категории, к которым относится Щелковское шоссе, составляет три года. "Работы проводим в несколько этапов: выполняем фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, затем укладываем новое асфальтобетонное полотно и наносим дорожную разметку. В мероприятиях задействованы 170специалистов и 120 единиц специализированной техники", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках благоустройства Щелковского шоссе, Большой Черкизовской и Краснопрудной улиц воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, модернизируют систему освещения, отремонтируют существующие приподнятые платформы, установят новые остановочные павильоны и проведут дополнительное озеленение.
https://realty.ria.ru/20241218/dorogi-1989026800.html
https://realty.ria.ru/20240704/dorogi-1956905603.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899009307_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_3781ef570074913f3a11417b4f3ba8c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве заменят асфальт на Щелковском шоссе и еще двух улицах
Бирюков: на Щелковском шоссе обновят почти 460 тысяч квадратных метров асфальта
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене почти 460 тысяч квадратных метров асфальта на Щелковском шоссе и на Большой Черкизовской с Краснопрудной улицах, которые являются частью вылетной магистрали, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году выполняем обновление одной из ключевых столичных магистралей - Щелковского шоссе. Основная задача - улучшить доступность транспортных объектов - Центрального автовокзала, станций метро и МЦК
, Восточного вокзала, а прилегающие к шоссе территории сделать привлекательнее. В границы работ кроме самой магистрали вошли Большая Черкизовская и Краснопрудная улицы. Заменим в общей сложности почти 460 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия всей магистрали, протяженность которой составляет около девяти километров", - отметил Бирюков
.
Он пояснил, что последний раз дорожное полотно меняли на некоторых участках в 2021 году. Согласно нормативам, межремонтный срок службы асфальта для дорог первой категории, к которым относится Щелковское шоссе, составляет три года.
"Работы проводим в несколько этапов: выполняем фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, затем укладываем новое асфальтобетонное полотно и наносим дорожную разметку. В мероприятиях задействованы 170специалистов и 120 единиц специализированной техники", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках благоустройства Щелковского шоссе, Большой Черкизовской и Краснопрудной улиц воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, модернизируют систему освещения, отремонтируют существующие приподнятые платформы, установят новые остановочные павильоны и проведут дополнительное озеленение.