Армения начала готовиться к реализации "маршрута Трампа"
17:15 22.08.2025 (обновлено: 17:42 22.08.2025)
Армения начала готовиться к реализации "маршрута Трампа"
ЕРЕВАН, 22 авг – РИА Новости. Армения активно готовится к реализации проекта "маршрут Трампа", который предусматривает открытие дороги, соединяющей Азербайджан с его эксклавом Нахичевань через юг Армении, заявил министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян. Ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что Анкара рассчитывает, что железная дорога на маршруте "Зангезурского коридора", соединяющем Азербайджан с Нахичеванью через юг Армении, будет введена в эксплуатацию в течение четырех-пяти лет. По его словам, "Зангезурский коридор" укрепит экономическое сотрудничество Турции, Армении и Азербайджана. По словам Худатяна, Армения готова к такому экономическому сотрудничеству и заинтересована в нем. "Транспортная составляющая сотрудничества выражена в (армянском – ред.) проекте "Перекресток мира", из которого вытекает также проект TRIPP – "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания". Мы активно готовимся к началу реализации этой программы и к открытию транспортных коммуникаций с Азербайджаном в соответствии с декларацией, принятой 8 августа в Вашингтоне и подписанной премьер-министром Республики Армения, президентом Азербайджана и президентом США", - заявил Худатян армянскому госагентству Арменпресс. Он напомнил также, что Ереван публично заявлял о готовности вновь открыть железнодорожное сообщение Гюмри – Карс между Арменией и Турцией, что еще больше укрепит региональную взаимосвязанность. При этом министр добавил, что на территории Армении могут действовать и реализовываться только такие инфраструктурные программы, которые предложены, приняты или утверждены армянским правительством. "Такими, например, являются программы "Север–Юг", "Перекресток мира", TRIPP. Ни одна инфраструктура под каким-либо иным названием, не соответствующим указанному критерию, на территории Республики Армения действовать не будет", - отметил Худатян. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который, в случае реализации, соединит Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, станет крупнейшей инвестиционной программой в истории современной Армении. "Маршрут Трампа" касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории Армении и обеспечат поступление доходов в госбюджет Армении. Пашинян также отметил, что в результате реализации проекта Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия - возможность железнодорожной связи с Ираном.
© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники протестов на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе перекрыли движение для автомобилей на площади республики в Ереване
Участники протестов на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе перекрыли движение для автомобилей на площади республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Участники протестов на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе перекрыли движение для автомобилей на площади республики в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 авг – РИА Новости. Армения активно готовится к реализации проекта "маршрут Трампа", который предусматривает открытие дороги, соединяющей Азербайджан с его эксклавом Нахичевань через юг Армении, заявил министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян.
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что Анкара рассчитывает, что железная дорога на маршруте "Зангезурского коридора", соединяющем Азербайджан с Нахичеванью через юг Армении, будет введена в эксплуатацию в течение четырех-пяти лет. По его словам, "Зангезурский коридор" укрепит экономическое сотрудничество Турции, Армении и Азербайджана.
По словам Худатяна, Армения готова к такому экономическому сотрудничеству и заинтересована в нем. "Транспортная составляющая сотрудничества выражена в (армянском – ред.) проекте "Перекресток мира", из которого вытекает также проект TRIPP – "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания". Мы активно готовимся к началу реализации этой программы и к открытию транспортных коммуникаций с Азербайджаном в соответствии с декларацией, принятой 8 августа в Вашингтоне и подписанной премьер-министром Республики Армения, президентом Азербайджана и президентом США", - заявил Худатян армянскому госагентству Арменпресс.
Он напомнил также, что Ереван публично заявлял о готовности вновь открыть железнодорожное сообщение ГюмриКарс между Арменией и Турцией, что еще больше укрепит региональную взаимосвязанность.
При этом министр добавил, что на территории Армении могут действовать и реализовываться только такие инфраструктурные программы, которые предложены, приняты или утверждены армянским правительством. "Такими, например, являются программы "Север–Юг", "Перекресток мира", TRIPP. Ни одна инфраструктура под каким-либо иным названием, не соответствующим указанному критерию, на территории Республики Армения действовать не будет", - отметил Худатян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который, в случае реализации, соединит Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, станет крупнейшей инвестиционной программой в истории современной Армении.
"Маршрут Трампа" касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории Армении и обеспечат поступление доходов в госбюджет Армении. Пашинян также отметил, что в результате реализации проекта Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия - возможность железнодорожной связи с Ираном.
