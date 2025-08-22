Патрушев отметил важность популяризации истории освоения Арктики
Патрушев: популяризация истории освоения Арктики помогает объединить общество
© РИА Новости / Яков Халип | Перейти в медиабанкПервая в мире советская полярная научно-исследовательская дрейфующая станция "Северный полюс" ("СП-1")
Первая в мире советская полярная научно-исследовательская дрейфующая станция "Северный полюс" ("СП-1"). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Популяризация истории освоения Арктики способствует объединению российского общества и укреплению у подрастающего поколения уважения к культурному и историческому наследию России, считает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По решению президента РФ Владимира Путина в России проходит значительное число мероприятий, связанных с этим юбилеем, отметил Патрушев в приветственной телеграмме гостям и организаторам выставки, посвященной 500-летию начала российской истории освоения Северного морского пути. Экспозиция открывается в пятницу в Москве в павильоне "Атом" на ВДНХ.
"Освещение исторических событий освоения Арктики, раскрытие ее потенциала, в том числе в рамках проекта "Великий Северный поход. Арктика как искусство", имеет важное культурное и общественно-политическое значение, способствует объединению российского общества, укреплению у подрастающего поколения уважения к культурному и историческому наследию страны", - подчеркнул Патрушев.
В 2025 году также отмечается 80-летие отечественной атомной отрасли, отметил помощник президента.
"Благодаря единственному в мире атомному ледокольному флоту Россия была и остаётся лидером по освоению арктических широт", - добавил Патрушев.
Он выразил уверенность, что дальнейшее расширение возможностей Северного морского пути, развитие Трансарктического транспортного коридора и Арктической зоны РФ будут прочной основой для экономического роста страны, укрепления статуса России как великой морской державы и обеспечит продвижение её национальных интересов.
Россия по потенциалу в Арктике опережает любую страну, сообщил Патрушев
16 августа 2024, 00:43