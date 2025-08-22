Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали бывшего министра здравоохранения Хабаровского края
09:43 22.08.2025 (обновлено: 14:23 22.08.2025)
В Москве арестовали бывшего министра здравоохранения Хабаровского края
хабаровский край
москва
юрий бойченко
евгений никонов
россия
общество
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко по статье о растрате, сообщается в картотеке инстанции."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бойченко Ю.Я.", - указывается в карточке уголовного дела.По данным судебной базы, ему вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере).В суде впоследствии уточнили РИА Новости, что арестован экс-министр здравоохранения Хабаровского края на срок 1 месяц 23 суток.Следствие считает его причастным к хищению свыше 120 миллионов рублей."АиФ" в четверг со ссылкой на источники сообщил о задержании бывшего министра Хабаровского края Бойченко.Задержание связано с расследованием уголовного дела экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, арестованного в июле прошлого года, пишет издание.
хабаровский край, москва, юрий бойченко, евгений никонов, россия, общество
Хабаровский край, Москва, Юрий Бойченко, Евгений Никонов, Россия, Общество
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко по статье о растрате, сообщается в картотеке инстанции.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бойченко Ю.Я.", - указывается в карточке уголовного дела.
Бывший начальник управления планирования связи главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Генералу Оглоблину запросили 12,5 года лишения свободы по делу о взятке
21 августа, 18:32
По данным судебной базы, ему вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере).
В суде впоследствии уточнили РИА Новости, что арестован экс-министр здравоохранения Хабаровского края на срок 1 месяц 23 суток.
Следствие считает его причастным к хищению свыше 120 миллионов рублей.
"АиФ" в четверг со ссылкой на источники сообщил о задержании бывшего министра Хабаровского края Бойченко.
Задержание связано с расследованием уголовного дела экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, арестованного в июле прошлого года, пишет издание.
Передача взятки начальнику управления культуры города Пензы - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Пензе задержали главу управления культуры при получении взятки
9 августа, 15:16
 
Хабаровский крайМоскваЮрий БойченкоЕвгений НиконовРоссияОбщество
 
 
