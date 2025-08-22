https://ria.ru/20250822/arest-2036908279.html
В Москве арестовали бывшего министра здравоохранения Хабаровского края
В Москве арестовали бывшего министра здравоохранения Хабаровского края - РИА Новости, 22.08.2025
В Москве арестовали бывшего министра здравоохранения Хабаровского края
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко по статье о растрате, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко по статье о растрате, сообщается в картотеке инстанции."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бойченко Ю.Я.", - указывается в карточке уголовного дела.По данным судебной базы, ему вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере).В суде впоследствии уточнили РИА Новости, что арестован экс-министр здравоохранения Хабаровского края на срок 1 месяц 23 суток.Следствие считает его причастным к хищению свыше 120 миллионов рублей."АиФ" в четверг со ссылкой на источники сообщил о задержании бывшего министра Хабаровского края Бойченко.Задержание связано с расследованием уголовного дела экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, арестованного в июле прошлого года, пишет издание.
