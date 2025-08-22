https://ria.ru/20250822/apple-2036878487.html

СМИ: заблокированные приложения российских банков могут вернуться на iPhone

СМИ: заблокированные приложения российских банков могут вернуться на iPhone - РИА Новости, 22.08.2025

СМИ: заблокированные приложения российских банков могут вернуться на iPhone

Apple ведет переговоры с российскими властями о предустановке на устройства магазина RuStore, в связи с чем заблокированные в App Store приложения российских... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T01:11:00+03:00

2025-08-22T01:11:00+03:00

2025-08-22T01:11:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

apple

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102553/24/1025532418_0:4:2000:1129_1920x0_80_0_0_274e8a144c8aed0ffe2ecb90af92ce84.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Apple ведет переговоры с российскими властями о предустановке на устройства магазина RuStore, в связи с чем заблокированные в App Store приложения российских банков и других организаций могут в ближайшее время вернуться на iPhone, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники. "Apple вступила в переговоры с властями РФ и бизнесом: в ближайшее время может вновь появиться возможность скачивать заблокированные в App Store российские приложения для iPhone. Диалог ведется о предустановке на продаваемые в России гаджеты Apple магазина RuStore, рассказали "Известиям" три источника на IT-рынке и в органах власти", - пишет издание. Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, согласно которому на продаваемых в России телефонах и планшетах с 1 сентября 2025 года должна быть обеспечена возможность установки и обновления единого российского магазина приложений RuStore и других приложений российских разработчиков. Фактически закон запрещает зарубежным платформам, прежде всего Apple и Google, препятствовать установке RuStore на их гаджеты. Газета со ссылкой на экспертов отмечает, что "Apple последовательно исполняет российские законы и с большой вероятностью выполнит новые требования". "Заблокированные в App Store приложения российских банков и других организаций могут в ближайшее время вернуться на iPhone", - подчеркивает издание. Российские банковские приложения начали блокировать в App Store и Google Play в 2022 году. Владельцы устройств на Android могли использовать альтернативные магазины приложений, в частности, RuStore, однако владельцы продукции Apple такой возможности лишены.

https://ria.ru/20250707/gadzhet-2027676542.html

https://ria.ru/20250529/avito-2019717504.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, владимир путин, apple, google