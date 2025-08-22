Рейтинг@Mail.ru
СМИ: заблокированные приложения российских банков могут вернуться на iPhone - РИА Новости, 22.08.2025
01:11 22.08.2025
СМИ: заблокированные приложения российских банков могут вернуться на iPhone
СМИ: заблокированные приложения российских банков могут вернуться на iPhone - РИА Новости, 22.08.2025
СМИ: заблокированные приложения российских банков могут вернуться на iPhone
Apple ведет переговоры с российскими властями о предустановке на устройства магазина RuStore, в связи с чем заблокированные в App Store приложения российских... РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Apple ведет переговоры с российскими властями о предустановке на устройства магазина RuStore, в связи с чем заблокированные в App Store приложения российских банков и других организаций могут в ближайшее время вернуться на iPhone, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники. "Apple вступила в переговоры с властями РФ и бизнесом: в ближайшее время может вновь появиться возможность скачивать заблокированные в App Store российские приложения для iPhone. Диалог ведется о предустановке на продаваемые в России гаджеты Apple магазина RuStore, рассказали "Известиям" три источника на IT-рынке и в органах власти", - пишет издание. Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, согласно которому на продаваемых в России телефонах и планшетах с 1 сентября 2025 года должна быть обеспечена возможность установки и обновления единого российского магазина приложений RuStore и других приложений российских разработчиков. Фактически закон запрещает зарубежным платформам, прежде всего Apple и Google, препятствовать установке RuStore на их гаджеты. Газета со ссылкой на экспертов отмечает, что "Apple последовательно исполняет российские законы и с большой вероятностью выполнит новые требования". "Заблокированные в App Store приложения российских банков и других организаций могут в ближайшее время вернуться на iPhone", - подчеркивает издание. Российские банковские приложения начали блокировать в App Store и Google Play в 2022 году. Владельцы устройств на Android могли использовать альтернативные магазины приложений, в частности, RuStore, однако владельцы продукции Apple такой возможности лишены.
СМИ: заблокированные приложения российских банков могут вернуться на iPhone

"Известия": заблокированные приложения банков из РФ могут вернуться на iPhone

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Apple ведет переговоры с российскими властями о предустановке на устройства магазина RuStore, в связи с чем заблокированные в App Store приложения российских банков и других организаций могут в ближайшее время вернуться на iPhone, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.
"Apple вступила в переговоры с властями РФ и бизнесом: в ближайшее время может вновь появиться возможность скачивать заблокированные в App Store российские приложения для iPhone. Диалог ведется о предустановке на продаваемые в России гаджеты Apple магазина RuStore, рассказали "Известиям" три источника на IT-рынке и в органах власти", - пишет издание.
Продажа смартфонов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В России запретили ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple
7 июля, 15:18
Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, согласно которому на продаваемых в России телефонах и планшетах с 1 сентября 2025 года должна быть обеспечена возможность установки и обновления единого российского магазина приложений RuStore и других приложений российских разработчиков. Фактически закон запрещает зарубежным платформам, прежде всего Apple и Google, препятствовать установке RuStore на их гаджеты.
Газета со ссылкой на экспертов отмечает, что "Apple последовательно исполняет российские законы и с большой вероятностью выполнит новые требования".
"Заблокированные в App Store приложения российских банков и других организаций могут в ближайшее время вернуться на iPhone", - подчеркивает издание.
Российские банковские приложения начали блокировать в App Store и Google Play в 2022 году. Владельцы устройств на Android могли использовать альтернативные магазины приложений, в частности, RuStore, однако владельцы продукции Apple такой возможности лишены.
Логотип в офисе компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Приложение "Авито" исчезло из App Store
29 мая, 10:06
 
