Российские ученые в Антарктиде получили оповещение об опасности цунами

Российские ученые в Антарктиде получили оповещение об опасности цунами - РИА Новости, 22.08.2025

Российские ученые в Антарктиде получили оповещение об опасности цунами

Российские ученые на станции Беллинсгаузен в Антарктиде получили оповещение об опасности цунами после сильного землетрясения в Южном океане, однако реальной... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22

2025-08-22T14:00:00+03:00

2025-08-22T16:36:00+03:00

антарктида

южная америка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037017497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35913c78194ecd6dba6e112ef2ed86e0.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские ученые на станции Беллинсгаузен в Антарктиде получили оповещение об опасности цунами после сильного землетрясения в Южном океане, однако реальной угрозы не возникло, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Утром в пятницу землетрясение магнитудой 7,5 произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. По данным ААНИИ, эпицентр подземных колебаний находился на расстоянии около 270 километров от российской антарктической станции Беллинсгаузен на глубине примерно 10 километров. "Так как эпицентр располагался в океане, станция получила автоматическое оповещение о потенциальной опасности возникновения цунами. Однако благодаря особенностям географического положения самой станции, реальной угрозы жизни полярников и инфраструктуре не возникло", - говорится в сообщении. При этом сами сотрудники станции заявили, что практически не заметили колебания и продолжили научные исследования в штатном режиме, отметили в институте.

антарктида

южная америка

2025

Новости

