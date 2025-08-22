https://ria.ru/20250822/antarktida-2036976591.html
Российские ученые в Антарктиде получили оповещение об опасности цунами
2025-08-22T14:00:00+03:00
2025-08-22T14:00:00+03:00
2025-08-22T16:36:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские ученые на станции Беллинсгаузен в Антарктиде получили оповещение об опасности цунами после сильного землетрясения в Южном океане, однако реальной угрозы не возникло, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Утром в пятницу землетрясение магнитудой 7,5 произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. По данным ААНИИ, эпицентр подземных колебаний находился на расстоянии около 270 километров от российской антарктической станции Беллинсгаузен на глубине примерно 10 километров. "Так как эпицентр располагался в океане, станция получила автоматическое оповещение о потенциальной опасности возникновения цунами. Однако благодаря особенностям географического положения самой станции, реальной угрозы жизни полярников и инфраструктуре не возникло", - говорится в сообщении. При этом сами сотрудники станции заявили, что практически не заметили колебания и продолжили научные исследования в штатном режиме, отметили в институте.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские ученые на станции Беллинсгаузен в Антарктиде получили оповещение об опасности цунами после сильного землетрясения в Южном океане, однако реальной угрозы не возникло, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
Утром в пятницу землетрясение магнитудой 7,5 произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой
и Антарктидой
. По данным ААНИИ, эпицентр подземных колебаний находился на расстоянии около 270 километров от российской антарктической станции Беллинсгаузен на глубине примерно 10 километров.
"Так как эпицентр располагался в океане, станция получила автоматическое оповещение о потенциальной опасности возникновения цунами. Однако благодаря особенностям географического положения самой станции, реальной угрозы жизни полярников и инфраструктуре не возникло", - говорится в сообщении.
При этом сами сотрудники станции заявили, что практически не заметили колебания и продолжили научные исследования в штатном режиме, отметили в институте.