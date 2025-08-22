https://ria.ru/20250822/amerika-2036734324.html

Как спасти Америку, шпионя для России

Как спасти Америку, шпионя для России - РИА Новости, 22.08.2025

Как спасти Америку, шпионя для России

В США арестовали 22-летнего военнослужащего Тейлора Адама Ли из Техаса по обвинению в "попытке передачи информации о национальной обороне иностранному...

В США арестовали 22-летнего военнослужащего Тейлора Адама Ли из Техаса по обвинению в "попытке передачи информации о национальной обороне иностранному противнику и попытке экспорта контролируемых технических данных без лицензии".Помощник генпрокурора по нацбезопасности Джон Айзенберг заявил, что обвиняемый пытался передать России конфиденциальную информацию о национальной обороне, касающуюся эксплуатации танка M1A2 "Абрамс" — основного боевого танка Соединенных Штатов.По словам помощника директора отдела контрразведки ФБР Романа Рожавского, расследование показало, что Ли, предположительно, пытался передать данные об уязвимостях американских танков человеку, которого он считал офицером российской разведки, в обмен на гражданство РФ.Тейлор Ли — военнослужащий армии США, служил на базе Форт-Блисс (штаб-квартира — в Техасе) и имел допуск к совершенно секретной и особо секретной информации. Согласно судебным документам, примерно с мая 2025 года он пытался отправлять данные российской стороне.Как заявили в Минюсте США, в июне он передал техническую информацию о танке M1A2 "Абрамс", находящуюся под экспортным контролем, по Сети и предложил помощь России. "США недовольны тем, что я пытаюсь выявить их слабые стороны, — приводит ведомство его сообщение. — На данный момент я бы даже вызвался помочь Российской Федерации".Как сказано в судебных документах, в июле Ли при личной встрече с человеком, которого считал "представителем российского правительства", передал SD-карту с информацией о танке M1A2 "Абрамс" и другой боевой бронированной машине, которые используются армией США, а также о боевых операциях. Некоторые из документов содержали данные, на получение которых у Ли не было разрешения. При этом в ходе встречи военный заявлял, что информация на носителе является конфиденциальной и, вероятно, засекреченной.Также на встрече и после нее Ли обсуждал получение и передачу российской стороне конкретного оборудования для танка M1A2 "Абрамс", а 31 июля доставил на склад в своем родном городе Эль-Пасо то, "что, по всей видимости, было оборудованием", говорится в сообщении Минюста США. После этого он отправил человеку, которого считал представителем российского правительства, сообщение со словами: "Миссия выполнена".Казалось бы, танк "Абрамс" давно уже находится в числе трофеев российской армии и разобран до винтика. Ничего принципиально нового в его устройстве не найти. Но время вносит коррективы. Появлялась информация, что США уже вносят изменения в устройство своего самого распространенного и самого многочисленного в арсенале танка на основании опыта, полученного с Украины. Первоначально журналисты и критики ехидничали и смеялись над самодеятельными "мангалами" и над тем, как американские инженеры пытаются копировать новые средства защиты бронетехники, которые стихийно возникали на линии боевого соприкосновения. Но со временем количество стало постепенно переходить в качество, и в США всерьез занялись разработкой новых средств защиты применительно именно к "Абрамсам" новой модификации. Предположительно, опытные образцы новой системы защиты, отличающейся от устаревающей на глазах так называемой динамики, уже стали поступать на основные центры концентрации бронетехники в Техасе и Калифорнии.Минюст США считает, что именно к этим опытным образцам и получил допуск 22-летний солдат Тейлор Ли. Его мотивация не до конца понятна. Судя по отрывочным сведениям, он не собирался в классическом понимании этого словосочетания "родину предавать", а, наоборот, настойчиво собирался что-то в Соединенных Штатах улучшить. Понимания его идеи у командования и прочего начальства не находили, и, как многие такого странного психологического склада люди, он решил зайти с неожиданной стороны.Скорее всего, среди тех, с кем он делился своими соображениями о том, что конкретно и какими способами надо "улучшать в Штатах", оказался или осведомитель ФБР и военной контрразведки, или просто кто-то, кому идея передать России секретные и сверхсекретные сведения не понравилась.Далее была проведена классическая для спецслужбы операция провокационного типа, в ходе которой ему подставили сотрудника ФБР, который выдавал себя за "представителя России". Принципиально ничего нового в такой методике нет, США используют провокации десятилетиями. В нашем случае американцы были заранее уверены, что 22-летний солдат в Техасе никак не мог технически выйти на настоящих представителей России, и потому позволили ему сперва вынести секретные документы, а затем и какую-то деталь с военной базы. В противном случае это был бы неоправданный риск. Нет и никакой официальной реакции по дипломатическим каналам, поскольку ФБР ничего никаким настоящим россиянам предъявить не может.С другой стороны, примечательно, что 22-летний американский военнослужащий выбрал именно Россию для осуществления своих неоднозначных планов по улучшению чего-то специфического в устройстве американской военной системы. Конечно, сейчас нет доступа к его психологическому профилю и мы не можем оценить степень адекватности этого правдоискателя, но его выбор говорит как минимум о том, что его сознание долгое время находилось в специфическом информационном пузыре. В нем США и Россия находятся примерно на одном уровне восприятия и на одной стороне шахматного поля, просто их, видите ли, надо постоянно подталкивать к сближению в общей борьбе против сил зла.Так называемые инициативники — вообще очень специфическая часть агентуры. Им практически всегда нет большого доверия, поскольку все крупные разведки мира используют типаж и ролевую схему поведения инициативника для подставы двойных агентов и распространения дезинформации. Главное в работе с инициативниками — верно определить мотивацию поведения человека. Если в период холодной войны большинство такой агентуры было мотивировано идейными соображениями (разными по сути, но в целом это один общий поведенческий слой), то сейчас такая мотивация всегда крайне индивидуальна. Амплитуда тут велика: от странного информационного пузыря, в котором живет человек, как в случае с Тейлором Ли, до банальной жадности. Кто-то из них более стабилен с этической точки зрения, а кто-то может действовать импульсивно, и такому персонажу порой вообще все равно, кому и какие секреты передавать. Кто-то получает удовольствие и адреналин от самого процесса тайной игры со всем миром. Собственно говоря, потому инициативников и не любят — мало ли, что этот человек может выкинуть по каким-то причинам в любой момент.Случай с Тейлором Ли — показатель странных внутренних тенденций в той части американского общества, что связывает свои политические и общественные взгляды с приходом Дональда Трампа и его антиглобалистской команды. Это явление скорее социальное, нежели напрямую как-то освещающее новые тенденции в разведывательном сообществе. И этот социальный слой еще никак не описан ни в научной социологической литературе, ни на бытовом уровне. Понять его чрезвычайно важно, поскольку общественная мысль и сам строй Соединенных Штатов меняются прямо на наших глазах. И это не частный случай странного 22-летнего солдатика из Техаса, вдруг решившего помогать виртуальной России, существующей только в его воображении, путем передачи ей какой-то детали от танка. Это явление более крупного масштаба.

