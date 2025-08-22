Рейтинг@Mail.ru
Застрявшую в горах Киргизии россиянку не будут спасать, сообщили СМИ
19:10 22.08.2025 (обновлено: 22:17 22.08.2025)
Застрявшую в горах Киргизии россиянку не будут спасать, сообщили СМИ
Застрявшую в горах Киргизии россиянку не будут спасать, сообщили СМИ
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии из-за сломанной ноги, остановлена из-за метеоусловий, сообщил Telegram-канал Shot.По данным источника, альпинисты-спасатели спускаются в лагерь, а застрявшая на вершине женщина не подает признаков жизни уже вторые сутки. Спасательная группа должна была сегодня подняться на высоту шесть тысяч метров, но помешала погода.Сейчас альпинистам рекомендовали спуститься на высоту 4,5 тысячи метров, где расположен первый лагерь. Спасательную операцию, по прогнозам, возобновят не раньше понедельника.Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7, 2 тысячи метров над уровнем моря. Ей пытались помочь другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из спасавших погиб от переохлаждения. В минувшую субботу к эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 Министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов.
киргизия, россия, в мире
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии из-за сломанной ноги, остановлена из-за метеоусловий, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, альпинисты-спасатели спускаются в лагерь, а застрявшая на вершине женщина не подает признаков жизни уже вторые сутки. Спасательная группа должна была сегодня подняться на высоту шесть тысяч метров, но помешала погода.
"Нельзя было идти с этим". Шокирующая деталь трагедии на пике Победы
Вчера, 14:22
Сейчас альпинистам рекомендовали спуститься на высоту 4,5 тысячи метров, где расположен первый лагерь. Спасательную операцию, по прогнозам, возобновят не раньше понедельника.
Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7, 2 тысячи метров над уровнем моря. Ей пытались помочь другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из спасавших погиб от переохлаждения.

В минувшую субботу к эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 Министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов.
"Муж еще тогда все знал": что мешает спасти российскую альпинистку
20 августа, 18:11
 
