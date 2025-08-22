Рейтинг@Mail.ru
22.08.2025
12:12 22.08.2025
Суд в Майами постановил снести "Аллигаторовый Алькатрас"
Суд в Майами постановил снести "Аллигаторовый Алькатрас"
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Суд в Майами постановил демонтировать центр предварительного нахождения депортируемых из Соединенных Штатов нелегалов во Флориде, получившего неофициальное название "Аллигаторовый Алькатрас", в течение 60 дней из-за экологических нарушений, сообщает издание Washington Post со ссылкой на документ. Телеканал ABC 6 августа объявил, что "Аллигаторовый Алькатрас" могут закрыть из-за экологических нарушений при его создании. По данным канала, помимо возможного отрицательного влияния центра на экологию района, при обсуждении его возможного закрытия будет затронута тема содержания задержанных, которые находятся в нечеловеческих условиях, включая затопленные помещения, испорченную еду и изнуряющую жару. Издание Politico 8 августа сообщило, что суд в США распорядился приостановить на две недели строительные работы в "Аллигаторовом Алькатрасе", известного суровыми условиями содержания и соседством с дикими животными. "Федеральный судья в Майами дал штату Флорида 60 дней на ликвидацию иммигрантского центра содержания под стражей под названием "Аллигатор Алькатрас", обеспечив экологам и индейскому племени микасуки победу", - говорится в сообщении. Как пишет издание, окружной судья США Кэтлин Уильямс заявила, что перед возведением объекта в Эверглейдс требовалась оценка воздействия на окружающую среду, но это не было сделано ответчиками. Отмечается, что постановление судьи обязывает власти штата и подрядчиков начать демонтаж центра, включая ограждение, освещение, генераторы и все мусоросборные контейнеры. Согласно Washington Post, штат Флорида подал апелляцию менее чем через час после вынесения судьей постановления о сносе центра. Центр предварительного содержания депортируемых из США нелегалов получил неофициальное название "Аллигаторовый Алькатрас" по аналогии с тюрьмой в Сан-Франциско. В январе старший сын президента США Дональд Трамп-младший поприветствовал идею подготовки 30-тысячного миграционного центра на базе в Гуантанамо для содержания задержанных незаконных мигрантов и предложил возобновить работу знаменитой бывшей федеральной тюрьмы Алькатрас. В мае Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть Алькатрас для содержания "безжалостных и жестоких преступников Америки". По словам собеседников портала Axios, американский лидер еще не решил окончательно, что он хочет делать с одноименным островом в заливе Сан-Франциско, где располагается тюрьма, и пока неясно, каковы будут расходы, однако власти США рассматривают три возможных варианта. Алькатрас был построен в середине XIX века как форт, а в 1934 году стал федеральной тюрьмой для самых опасных преступников. Почти за 30-летнюю историю тюрьмы 36 человек пытались совершить побег, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Большинство беглецов были схвачены и возвращены в камеры, некоторые были застрелены на месте или погибли в водах залива. В 1963 году тюрьму закрыли из-за высоких эксплуатационных расходов и проблем с инфраструктурой. Сейчас остров Алькатрас - популярное туристическое направление, ежегодно привлекающее около 1,5 миллиона посетителей.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время открытия центра содержания мигрантов "Аллигаторовый Алькатрас" во Флориде
Президент США Дональд Трамп во время открытия центра содержания мигрантов Аллигаторовый Алькатрас во Флориде - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп во время открытия центра содержания мигрантов "Аллигаторовый Алькатрас" во Флориде. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Суд в Майами постановил демонтировать центр предварительного нахождения депортируемых из Соединенных Штатов нелегалов во Флориде, получившего неофициальное название "Аллигаторовый Алькатрас", в течение 60 дней из-за экологических нарушений, сообщает издание Washington Post со ссылкой на документ.
Телеканал ABC 6 августа объявил, что "Аллигаторовый Алькатрас" могут закрыть из-за экологических нарушений при его создании. По данным канала, помимо возможного отрицательного влияния центра на экологию района, при обсуждении его возможного закрытия будет затронута тема содержания задержанных, которые находятся в нечеловеческих условиях, включая затопленные помещения, испорченную еду и изнуряющую жару. Издание Politico 8 августа сообщило, что суд в США распорядился приостановить на две недели строительные работы в "Аллигаторовом Алькатрасе", известного суровыми условиями содержания и соседством с дикими животными.
"Федеральный судья в Майами дал штату Флорида 60 дней на ликвидацию иммигрантского центра содержания под стражей под названием "Аллигатор Алькатрас", обеспечив экологам и индейскому племени микасуки победу", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, окружной судья США Кэтлин Уильямс заявила, что перед возведением объекта в Эверглейдс требовалась оценка воздействия на окружающую среду, но это не было сделано ответчиками. Отмечается, что постановление судьи обязывает власти штата и подрядчиков начать демонтаж центра, включая ограждение, освещение, генераторы и все мусоросборные контейнеры.
Согласно Washington Post, штат Флорида подал апелляцию менее чем через час после вынесения судьей постановления о сносе центра.
Центр предварительного содержания депортируемых из США нелегалов получил неофициальное название "Аллигаторовый Алькатрас" по аналогии с тюрьмой в Сан-Франциско. В январе старший сын президента США Дональд Трамп-младший поприветствовал идею подготовки 30-тысячного миграционного центра на базе в Гуантанамо для содержания задержанных незаконных мигрантов и предложил возобновить работу знаменитой бывшей федеральной тюрьмы Алькатрас. В мае Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть Алькатрас для содержания "безжалостных и жестоких преступников Америки". По словам собеседников портала Axios, американский лидер еще не решил окончательно, что он хочет делать с одноименным островом в заливе Сан-Франциско, где располагается тюрьма, и пока неясно, каковы будут расходы, однако власти США рассматривают три возможных варианта.
Алькатрас был построен в середине XIX века как форт, а в 1934 году стал федеральной тюрьмой для самых опасных преступников. Почти за 30-летнюю историю тюрьмы 36 человек пытались совершить побег, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Большинство беглецов были схвачены и возвращены в камеры, некоторые были застрелены на месте или погибли в водах залива. В 1963 году тюрьму закрыли из-за высоких эксплуатационных расходов и проблем с инфраструктурой. Сейчас остров Алькатрас - популярное туристическое направление, ежегодно привлекающее около 1,5 миллиона посетителей.
