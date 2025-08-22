"Росатом" начал контрольную сборку корпуса реактора блока №4 АЭС "Аккую"

https://ria.ru/20250822/akkuyu-2037003650.html

СТАМБУЛ, 22 авг – РИА Новости. Контрольная сборка корпуса реактора ВВЭР-1200 для четвертого энергоблока турецкой АЭС "Аккую" началась на заводе "Атоммаш" (машиностроительный дивизион "Росатома"), этот реактор уже 250-й за всю историю российской атомной отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар". Контрольная сборка – это финальный этап трехлетнего цикла изготовления реакторной установки. Общий вес реактора в сборе составит около 600 тонн. Когда все будет загружено, специалисты с помощью лазера проведут метрологические замеры, чтобы убедиться в том, что все оборудование расположено правильно и будет стабильно работать на протяжении всего срока службы, предусмотренного проектом. "В России на заводе "Атоммаш" (Машиностроительный дивизион "Росатома") началась контрольная сборка корпуса реактора ВВЭР-1200 для четвертого энергоблока АЭС "Аккую"... Четвертый корпус реактора для АЭС "Аккую" стал 250-м по счету за всю историю российской атомной отрасли. Первым был реактор Ф-1, созданный в 1946 году в Москве под руководством Игоря Курчатова", - сообщили в пресс-службе. "Предприятия российской атомной отрасли - надежные поставщики проекта сооружения АЭС в Турции. Опираясь на преемственность технологий и богатый опыт атомной промышленности, они изготавливают оборудование высочайшего качества. Его эффективность проверена десятилетиями успешной эксплуатации на атомных электростанциях по всему миру. Это станет залогом долгой и устойчивой работы энергоблоков АЭС "Аккую", – процитировали в пресс-службе гендиректора АО "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких. "Наши изделия дали жизнь сотням энергоблоков АЭС в России и за рубежом, которые обеспечивают теплом и светом миллионы людей на планете. Впереди не менее масштабные проекты - запустить первый в мире энергокомплекс IV поколения в Северске, над изготовлением которого трудится сразу несколько наших предприятий, и создать линейку плавучих АЭС для российского энергофлота", - привели в сообщении комментарий главы машиностроительного дивизиона "Росатома" Игоря Котова. Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году, сообщил в среду министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. По его словам, ряд факторов, в том числе отказ Siemens поставить заказанное и оплаченное оборудование, вызвал задержку в реализации проекта на полтора года. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

