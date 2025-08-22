Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" начал контрольную сборку корпуса реактора блока №4 АЭС "Аккую" - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО» - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ядерные технологии
 
15:39 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/akkuyu-2037003650.html
"Росатом" начал контрольную сборку корпуса реактора блока №4 АЭС "Аккую"
"Росатом" начал контрольную сборку корпуса реактора блока №4 АЭС "Аккую" - РИА Новости, 22.08.2025
"Росатом" начал контрольную сборку корпуса реактора блока №4 АЭС "Аккую"
Контрольная сборка корпуса реактора ВВЭР-1200 для четвертого энергоблока турецкой АЭС "Аккую" началась на заводе "Атоммаш" (машиностроительный дивизион... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T15:39:00+03:00
2025-08-22T15:39:00+03:00
ядерные технологии
россия
турция
игорь курчатов
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атоммаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952811383_0:122:2331:1433_1920x0_80_0_0_27e28c637fb887d6f74bd7e7114f8bd0.jpg
СТАМБУЛ, 22 авг – РИА Новости. Контрольная сборка корпуса реактора ВВЭР-1200 для четвертого энергоблока турецкой АЭС "Аккую" началась на заводе "Атоммаш" (машиностроительный дивизион "Росатома"), этот реактор уже 250-й за всю историю российской атомной отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар". Контрольная сборка – это финальный этап трехлетнего цикла изготовления реакторной установки. Общий вес реактора в сборе составит около 600 тонн. Когда все будет загружено, специалисты с помощью лазера проведут метрологические замеры, чтобы убедиться в том, что все оборудование расположено правильно и будет стабильно работать на протяжении всего срока службы, предусмотренного проектом. "В России на заводе "Атоммаш" (Машиностроительный дивизион "Росатома") началась контрольная сборка корпуса реактора ВВЭР-1200 для четвертого энергоблока АЭС "Аккую"... Четвертый корпус реактора для АЭС "Аккую" стал 250-м по счету за всю историю российской атомной отрасли. Первым был реактор Ф-1, созданный в 1946 году в Москве под руководством Игоря Курчатова", - сообщили в пресс-службе. "Предприятия российской атомной отрасли - надежные поставщики проекта сооружения АЭС в Турции. Опираясь на преемственность технологий и богатый опыт атомной промышленности, они изготавливают оборудование высочайшего качества. Его эффективность проверена десятилетиями успешной эксплуатации на атомных электростанциях по всему миру. Это станет залогом долгой и устойчивой работы энергоблоков АЭС "Аккую", – процитировали в пресс-службе гендиректора АО "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких. "Наши изделия дали жизнь сотням энергоблоков АЭС в России и за рубежом, которые обеспечивают теплом и светом миллионы людей на планете. Впереди не менее масштабные проекты - запустить первый в мире энергокомплекс IV поколения в Северске, над изготовлением которого трудится сразу несколько наших предприятий, и создать линейку плавучих АЭС для российского энергофлота", - привели в сообщении комментарий главы машиностроительного дивизиона "Росатома" Игоря Котова. Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году, сообщил в среду министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. По его словам, ряд факторов, в том числе отказ Siemens поставить заказанное и оплаченное оборудование, вызвал задержку в реализации проекта на полтора года. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://ria.ru/20250727/pozhar-2031729400.html
https://ria.ru/20250821/rosatom-2036646136.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952811383_129:0:2202:1555_1920x0_80_0_0_5048d1bf9ef40184a6de8558c17f337f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, игорь курчатов, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атоммаш
Ядерные технологии, Россия, Турция, Игорь Курчатов, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атоммаш
"Росатом" начал контрольную сборку корпуса реактора блока №4 АЭС "Аккую"

"Росатом" начал контрольную сборку корпуса реактора ВВЭР-1200 для АЭС "Аккую"

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 22 авг – РИА Новости. Контрольная сборка корпуса реактора ВВЭР-1200 для четвертого энергоблока турецкой АЭС "Аккую" началась на заводе "Атоммаш" (машиностроительный дивизион "Росатома"), этот реактор уже 250-й за всю историю российской атомной отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".
Контрольная сборка – это финальный этап трехлетнего цикла изготовления реакторной установки. Общий вес реактора в сборе составит около 600 тонн. Когда все будет загружено, специалисты с помощью лазера проведут метрологические замеры, чтобы убедиться в том, что все оборудование расположено правильно и будет стабильно работать на протяжении всего срока службы, предусмотренного проектом.
Указатель на место строительства АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Строящаяся в Турции АЭС "Аккую" защищена от пожаров, сообщили в компании
27 июля, 13:17
России на заводе "Атоммаш" (Машиностроительный дивизион "Росатома") началась контрольная сборка корпуса реактора ВВЭР-1200 для четвертого энергоблока АЭС "Аккую"... Четвертый корпус реактора для АЭС "Аккую" стал 250-м по счету за всю историю российской атомной отрасли. Первым был реактор Ф-1, созданный в 1946 году в Москве под руководством Игоря Курчатова", - сообщили в пресс-службе.
"Предприятия российской атомной отрасли - надежные поставщики проекта сооружения АЭС в Турции. Опираясь на преемственность технологий и богатый опыт атомной промышленности, они изготавливают оборудование высочайшего качества. Его эффективность проверена десятилетиями успешной эксплуатации на атомных электростанциях по всему миру. Это станет залогом долгой и устойчивой работы энергоблоков АЭС "Аккую", – процитировали в пресс-службе гендиректора АО "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких.
"Наши изделия дали жизнь сотням энергоблоков АЭС в России и за рубежом, которые обеспечивают теплом и светом миллионы людей на планете. Впереди не менее масштабные проекты - запустить первый в мире энергокомплекс IV поколения в Северске, над изготовлением которого трудится сразу несколько наших предприятий, и создать линейку плавучих АЭС для российского энергофлота", - привели в сообщении комментарий главы машиностроительного дивизиона "Росатома" Игоря Котова.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году, сообщил в среду министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. По его словам, ряд факторов, в том числе отказ Siemens поставить заказанное и оплаченное оборудование, вызвал задержку в реализации проекта на полтора года.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Росатом" планирует сдать первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2026 году
21 августа, 09:03
 
Ядерные технологииРоссияТурцияИгорь КурчатовАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Атоммаш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала