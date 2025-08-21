Рейтинг@Mail.ru
19:23 21.08.2025
"Многие были в нее влюблены": куда привел "Вечный зов" Светлану Данильченко
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Ее выбрал сам Акира Куросава. От нее были без ума известные актеры. Она снялась в культовом "Вечном зове" и "оскароносном" "Дерсу Узала". Но свою жизнь окончила в полном забвении. Куда исчезла звезда советского кино Светлана Данильченко? И почему женщина, которую боготворили миллионы, нашла последнее пристанище на сельском погосте?

Звезда с первых кадров

Светлана Данильченко ворвалась в советский кинематограф как комета. Родилась 18 февраля 1938 года, отец был военным, а мама — продавщицей. Талантливая девушка поступив во ВГИК с первого раза, студенткой получила главную роль в драме "Горячая душа", а следом — в картине "Когда начинается юность".
Критики писали восторженные рецензии о молодой актрисе. Казалось, ее ждет блестящая карьера. Но режиссеры почему-то не спешили приглашать красавицу в новые проекты. Следующую роль она получила только через три года после окончания института.
Может быть, именно эта пауза в карьере заставила Светлану искать счастье не в кино, а в личной жизни. И в 1965 году она совершила поступок, который перевернул всю ее судьбу.
© Ленфильм (1960)Кадр из фильма "Горячая душа"
Кадр из фильма Горячая душа - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Ленфильм (1960)
Кадр из фильма "Горячая душа"

Побег за любовью в Африку

В кабинете руководства "Мосфильма" обсуждали немыслимое: успешная советская актриса хочет уехать в Эфиопию. К мужу-иностранцу.
Никос Папатакис был на двадцать лет старше Светланы. Грек по национальности, родившийся в Эфиопии, он стал знаменитым режиссером и владельцем парижского клуба, где пела Жюльетт Греко. До Данильченко он был женат на французской звезде Анук Эме.
В 1965 году 27-летняя Светлана бросила все ради этого человека. Карьеру, родину, привычную жизнь. Она уехала в экзотическую Африку, веря в большую любовь.
Там родился сын Сергей. Но сказка длилась недолго. В 1967 году актриса вернулась в Москву одна, с маленьким ребенком на руках. Что произошло между супругами в Эфиопии, она никому не рассказывала.
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкАктриса Светлана Данильченко
Актриса Светлана Данильченко - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
Актриса Светлана Данильченко

Цена за дерзость

За побег с иностранцем Светлану исключили из комсомола и уволили с "Мосфильма". В Советском Союзе подобные поступки не прощали. Актрисе пришлось заново доказывать свою лояльность и профессионализм.
Два года без съемок для 30-летней актрисы — почти приговор. Но Данильченко не сдалась. Ее приняли в Театр киноактера, а в начале 1970-х судьба подарила ей шанс на возвращение.
Создатели многосерийного "Вечного зова" выбрали ее на роль жены Кружилина. Съемки растянулись на десять лет, давая актрисе стабильную работу. Но одновременно это стало и ловушкой — зрители видели в ней только "жену Кружилина".
© Мосфильм (1973)Кадр из сериала "Вечный зов"
Кадр из сериала Вечный зов - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Мосфильм (1973)
Кадр из сериала "Вечный зов"

Выбор гения

Параллельно происходило нечто удивительное. В СССР приехал снимать фильм легендарный Акира Куросава. Японскому мастеру нужна была актриса на роль жены исследователя в картине "Дерсу Узала".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Дерсу Узала"
Кадр из фильма Дерсу Узала - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Дерсу Узала"
"Очень красивая была Светлана Данильченко. Многие были в нее влюблены! Но она была недоступной!", — вспоминал режиссер Владимир Васильев, который рекомендовал актрису Куросаве.
Великий японец выбрал именно ее. Роль была небольшой, но престижной — фильм получил "Оскар" и главный приз Московского кинофестиваля. Светлана стала участницей "оскароносного" проекта. Казалось, карьера пошла в гору. Но впереди ждало новое падение.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкЯпонский режиссер Акира Куросава
Японский режиссер Акира Куросава - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Японский режиссер Акира Куросава

Генерал против богемы

В 1977 году Светлана вышла замуж за генерала Николая Первушина — полную противоположность первому мужу. Если Папатакис был богемным художником, то Первушин — советским военным. Актриса переехала в Одинцово, в 40 лет родила второго сына Петра.
К этому времени у нее уже были серьезные проблемы с алкоголем. Старшего сына Сергея пришлось отправить к отцу в Париж — она не справлялась с материнскими обязанностями.
Слухи о пьянстве актрисы быстро разнеслись по киношной Москве. Режиссеры перестали приглашать ее в картины. В 1983 году Данильченко уволили с "Мосфильма" и из театра. В 45 лет карьера Светланы Данильченко закончилась.
© Ленфильм (1960)Кадр из фильма "Горячая душа"
Кадр из фильма Горячая душа - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Ленфильм (1960)
Кадр из фильма "Горячая душа"

Исчезновение из жизни

После 1983 года имя актрисы практически исчезло из прессы. Она жила в поселке Часцы Одинцовского района, редко выходила из дома. Соседи видели пожилую женщину, но мало кто знал о ее звездном прошлом.
В 2000-х сын Сергей из Парижа пытался найти мать через программу "Жди меня". По слухам, он лежал в госпитале и очень хотел увидеться с ней. Телевизионщики показывали фотографию женщины, просили откликнуться всех, кто ее видел. Но встреча так и не состоялась.
© Мосфильм (1963)Кадр из фильма "Сотрудник ЧК"
Кадр из фильма Сотрудник ЧК - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Мосфильм (1963)
Кадр из фильма "Сотрудник ЧК"

Двойная трагедия ноября

Официально Светлана Данильченко умерла 15 ноября 2008 года в возрасте 70 лет. Причины смерти остаются неизвестными. В последние годы она практически не выходила из дома — упала и получила перелом шейки бедра.
Менее чем через две недели после ее ухода, умер и ее младший сын Петр. Причина — передозировка наркотиков. Ему было всего 30.
О старшем сыне нет никакой информации. Жив ли он, остались ли наследники — данных нет.

Покосившийся крест

Актрису похоронили на Покровском кладбище в Одинцовском районе. Никакого памятника, никаких цветов от поклонников.
В 2024 году заброшенная могила стала поводом для телевизионной сенсации. Журналисты приехали с камерами, сняли сюжет про "забытую звезду". Зрители ахнули: "Как же так? Такую красавицу забыли!"
История звезды советского кино, которую выбирал сам Куросава, закончилась покосившимся крестом и заброшенной могилой на кладбище. Женщина, которая дважды исчезала из публичной жизни, исчезла и из памяти.
 
 
 
