"Многие были в нее влюблены": куда привел "Вечный зов" Светлану Данильченко

21.08.2025

"Многие были в нее влюблены": куда привел "Вечный зов" Светлану Данильченко

Ее выбрал сам Акира Куросава. От нее были без ума известные актеры. Она снялась в культовом "Вечном зове" и "оскароносном" "Дерсу Узала". Но свою жизнь окончила

2025-08-21T19:23:00+03:00

2025-08-21T19:23:00+03:00

2025-08-21T19:23:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035597223_0:266:2971:1937_1920x0_80_0_0_eed36d767d9a9695939c5e208d72cebb.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Ее выбрал сам Акира Куросава. От нее были без ума известные актеры. Она снялась в культовом "Вечном зове" и "оскароносном" "Дерсу Узала". Но свою жизнь окончила в полном забвении. Куда исчезла звезда советского кино Светлана Данильченко? И почему женщина, которую боготворили миллионы, нашла последнее пристанище на сельском погосте?Звезда с первых кадровСветлана Данильченко ворвалась в советский кинематограф как комета. Родилась 18 февраля 1938 года, отец был военным, а мама — продавщицей. Талантливая девушка поступив во ВГИК с первого раза, студенткой получила главную роль в драме "Горячая душа", а следом — в картине "Когда начинается юность".Критики писали восторженные рецензии о молодой актрисе. Казалось, ее ждет блестящая карьера. Но режиссеры почему-то не спешили приглашать красавицу в новые проекты. Следующую роль она получила только через три года после окончания института.Может быть, именно эта пауза в карьере заставила Светлану искать счастье не в кино, а в личной жизни. И в 1965 году она совершила поступок, который перевернул всю ее судьбу.Побег за любовью в АфрикуВ кабинете руководства "Мосфильма" обсуждали немыслимое: успешная советская актриса хочет уехать в Эфиопию. К мужу-иностранцу.Никос Папатакис был на двадцать лет старше Светланы. Грек по национальности, родившийся в Эфиопии, он стал знаменитым режиссером и владельцем парижского клуба, где пела Жюльетт Греко. До Данильченко он был женат на французской звезде Анук Эме.В 1965 году 27-летняя Светлана бросила все ради этого человека. Карьеру, родину, привычную жизнь. Она уехала в экзотическую Африку, веря в большую любовь.Там родился сын Сергей. Но сказка длилась недолго. В 1967 году актриса вернулась в Москву одна, с маленьким ребенком на руках. Что произошло между супругами в Эфиопии, она никому не рассказывала.Цена за дерзостьЗа побег с иностранцем Светлану исключили из комсомола и уволили с "Мосфильма". В Советском Союзе подобные поступки не прощали. Актрисе пришлось заново доказывать свою лояльность и профессионализм.Два года без съемок для 30-летней актрисы — почти приговор. Но Данильченко не сдалась. Ее приняли в Театр киноактера, а в начале 1970-х судьба подарила ей шанс на возвращение.Создатели многосерийного "Вечного зова" выбрали ее на роль жены Кружилина. Съемки растянулись на десять лет, давая актрисе стабильную работу. Но одновременно это стало и ловушкой — зрители видели в ней только "жену Кружилина".Выбор генияПараллельно происходило нечто удивительное. В СССР приехал снимать фильм легендарный Акира Куросава. Японскому мастеру нужна была актриса на роль жены исследователя в картине "Дерсу Узала"."Очень красивая была Светлана Данильченко. Многие были в нее влюблены! Но она была недоступной!", — вспоминал режиссер Владимир Васильев, который рекомендовал актрису Куросаве.Великий японец выбрал именно ее. Роль была небольшой, но престижной — фильм получил "Оскар" и главный приз Московского кинофестиваля. Светлана стала участницей "оскароносного" проекта. Казалось, карьера пошла в гору. Но впереди ждало новое падение.Генерал против богемыВ 1977 году Светлана вышла замуж за генерала Николая Первушина — полную противоположность первому мужу. Если Папатакис был богемным художником, то Первушин — советским военным. Актриса переехала в Одинцово, в 40 лет родила второго сына Петра.К этому времени у нее уже были серьезные проблемы с алкоголем. Старшего сына Сергея пришлось отправить к отцу в Париж — она не справлялась с материнскими обязанностями.Слухи о пьянстве актрисы быстро разнеслись по киношной Москве. Режиссеры перестали приглашать ее в картины. В 1983 году Данильченко уволили с "Мосфильма" и из театра. В 45 лет карьера Светланы Данильченко закончилась.Исчезновение из жизниПосле 1983 года имя актрисы практически исчезло из прессы. Она жила в поселке Часцы Одинцовского района, редко выходила из дома. Соседи видели пожилую женщину, но мало кто знал о ее звездном прошлом.В 2000-х сын Сергей из Парижа пытался найти мать через программу "Жди меня". По слухам, он лежал в госпитале и очень хотел увидеться с ней. Телевизионщики показывали фотографию женщины, просили откликнуться всех, кто ее видел. Но встреча так и не состоялась.Двойная трагедия ноябряОфициально Светлана Данильченко умерла 15 ноября 2008 года в возрасте 70 лет. Причины смерти остаются неизвестными. В последние годы она практически не выходила из дома — упала и получила перелом шейки бедра.Менее чем через две недели после ее ухода, умер и ее младший сын Петр. Причина — передозировка наркотиков. Ему было всего 30.О старшем сыне нет никакой информации. Жив ли он, остались ли наследники — данных нет.Покосившийся крестАктрису похоронили на Покровском кладбище в Одинцовском районе. Никакого памятника, никаких цветов от поклонников.В 2024 году заброшенная могила стала поводом для телевизионной сенсации. Журналисты приехали с камерами, сняли сюжет про "забытую звезду". Зрители ахнули: "Как же так? Такую красавицу забыли!"История звезды советского кино, которую выбирал сам Куросава, закончилась покосившимся крестом и заброшенной могилой на кладбище. Женщина, которая дважды исчезала из публичной жизни, исчезла и из памяти.

2025

