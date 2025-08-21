Рейтинг@Mail.ru
Донорская акция "За жизнь" состоялась в подмосковных Химках
19:42 21.08.2025
Донорская акция "За жизнь" состоялась в подмосковных Химках
Донорская акция "За жизнь" состоялась в подмосковных Химках
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На базе многофункционального социального комплекса "Восход" в подмосковных Химках прошла донорская акция "За жизнь", сообщает пресс-служба администрации городского округа. Для пациентов Центрального Военно-клинического госпиталя имени Вишневского сдали более 38 литров крови. Участие в акции приняли неравнодушные жители, активисты "Молодой гвардии" и партии "Единая Россия", а также депутаты Руслан Шаипов и Надежда Смирнова. "Донорскую акцию в Химках проводят каждые четыре месяца. Она собирает десятки неравнодушных жителей. Такая активная жизненная позиция демонстрирует истинную гражданскую ответственность наших горожан и помогает обеспечить необходимыми запасами крови наших бойцов СВО. Вместе мы можем поддержать тех, кто защищает нашу страну", – сказала депутат, председатель химкинского Совета медсестер Надежда Смирнова, ее слова приводит пресс-служба. Отмечается, что стать донором может любой здоровый человек в возрасте от 18 лет. В Химках расположен центр переливания крови по адресу: улица Чкалова, дом 2/21. Забор крови проводят по понедельникам и средам с 7:00 до 11:30. Предварительная запись по номеру телефона: 8 (495) 572-11-50. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне сдачи крови необходимо соблюдать диету: исключить жирную пищу, орехи, колбасы и молочную продукцию.
Донорская акция "За жизнь" состоялась в подмосковных Химках

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На базе многофункционального социального комплекса "Восход" в подмосковных Химках прошла донорская акция "За жизнь", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Для пациентов Центрального Военно-клинического госпиталя имени Вишневского сдали более 38 литров крови. Участие в акции приняли неравнодушные жители, активисты "Молодой гвардии" и партии "Единая Россия", а также депутаты Руслан Шаипов и Надежда Смирнова.
"Донорскую акцию в Химках проводят каждые четыре месяца. Она собирает десятки неравнодушных жителей. Такая активная жизненная позиция демонстрирует истинную гражданскую ответственность наших горожан и помогает обеспечить необходимыми запасами крови наших бойцов СВО. Вместе мы можем поддержать тех, кто защищает нашу страну", – сказала депутат, председатель химкинского Совета медсестер Надежда Смирнова, ее слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что стать донором может любой здоровый человек в возрасте от 18 лет. В Химках расположен центр переливания крови по адресу: улица Чкалова, дом 2/21. Забор крови проводят по понедельникам и средам с 7:00 до 11:30. Предварительная запись по номеру телефона: 8 (495) 572-11-50. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне сдачи крови необходимо соблюдать диету: исключить жирную пищу, орехи, колбасы и молочную продукцию.
