Оставшиеся в Красноармейске жители ждут освобождения города от ВСУ - РИА Новости, 21.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
01:16 21.08.2025
Оставшиеся в Красноармейске жители ждут освобождения города от ВСУ
Оставшиеся в Красноармейске жители ждут освобождения города от ВСУ
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Оставшиеся жители в Красноармейске (украинское название Покровск) скрываясь в подвалах ждут освобождения города от вооруженных сил Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "По нашим разведданным, в городе в подвалах и частном секторе находится много гражданских, которые ждут освобождения Донбасса от ВСУ", - сказал собеседник агентства. Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Оставшиеся жители в Красноармейске (украинское название Покровск) скрываясь в подвалах ждут освобождения города от вооруженных сил Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"По нашим разведданным, в городе в подвалах и частном секторе находится много гражданских, которые ждут освобождения Донбасса от ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
