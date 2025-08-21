https://ria.ru/20250821/zhiteli-2036618023.html

Оставшиеся в Красноармейске жители ждут освобождения города от ВСУ

ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Оставшиеся жители в Красноармейске (украинское название Покровск) скрываясь в подвалах ждут освобождения города от вооруженных сил Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "По нашим разведданным, в городе в подвалах и частном секторе находится много гражданских, которые ждут освобождения Донбасса от ВСУ", - сказал собеседник агентства. Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.

