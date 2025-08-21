https://ria.ru/20250821/zhiteli-2036618023.html
Оставшиеся в Красноармейске жители ждут освобождения города от ВСУ
Оставшиеся в Красноармейске жители ждут освобождения города от ВСУ - РИА Новости, 21.08.2025
Оставшиеся в Красноармейске жители ждут освобождения города от ВСУ
Оставшиеся жители в Красноармейске (украинское название Покровск) скрываясь в подвалах ждут освобождения города от вооруженных сил Украины, сообщили РИА Новости РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T01:16:00+03:00
2025-08-21T01:16:00+03:00
2025-08-21T01:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
покровск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Оставшиеся жители в Красноармейске (украинское название Покровск) скрываясь в подвалах ждут освобождения города от вооруженных сил Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "По нашим разведданным, в городе в подвалах и частном секторе находится много гражданских, которые ждут освобождения Донбасса от ВСУ", - сказал собеседник агентства. Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20250210/krasnoarmeysk-1998334628.html
красноармейск
покровск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, покровск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Покровск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Оставшиеся в Красноармейске жители ждут освобождения города от ВСУ
Оставшиеся жители Красноармейска ждут освобождения города, скрываясь в подвалах