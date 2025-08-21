https://ria.ru/20250821/zhenschina-2036798158.html

В Новодевичьем монастыре женщина упала в люк

В Новодевичьем монастыре женщина упала в люк - РИА Новости, 21.08.2025

В Новодевичьем монастыре женщина упала в люк

Женщина сломала ногу после падения в открытый люк на территории Новодевичьего монастыря в Москве, пострадавшую доставили в Первую градскую больницу, рассказал... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T17:09:00+03:00

2025-08-21T17:09:00+03:00

2025-08-21T17:09:00+03:00

происшествия

москва

новодевичий монастырь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Женщина сломала ногу после падения в открытый люк на территории Новодевичьего монастыря в Москве, пострадавшую доставили в Первую градскую больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "По предварительной информации, в оставленный открытым люк в Новодевичьем монастыре упала женщина", - сказал собе6седник агентства. По его словам, пострадавшую с переломом ноги доставили в Первую градскую больницу. Обстоятельства происшествия и личность пострадавшей уточняются.

https://ria.ru/20250821/nahodka-2036648471.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, новодевичий монастырь