В Новодевичьем монастыре женщина упала в люк
В Новодевичьем монастыре женщина упала в люк - РИА Новости, 21.08.2025
В Новодевичьем монастыре женщина упала в люк
Женщина сломала ногу после падения в открытый люк на территории Новодевичьего монастыря в Москве, пострадавшую доставили в Первую градскую больницу
происшествия
москва
новодевичий монастырь
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Женщина сломала ногу после падения в открытый люк на территории Новодевичьего монастыря в Москве, пострадавшую доставили в Первую градскую больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "По предварительной информации, в оставленный открытым люк в Новодевичьем монастыре упала женщина", - сказал собе6седник агентства. По его словам, пострадавшую с переломом ноги доставили в Первую градскую больницу. Обстоятельства происшествия и личность пострадавшей уточняются.
москва
Происшествия, Москва, Новодевичий монастырь
